In Piemonte 628 genitori separati ammessi al contributo affitto

Sono 628 i genitori separati o divorziati piemontesi ammessi alla prima misura sperimentale per il sostegno abitativo voluta dal ministro Matteo Salvini, per un totale di 1.481.454,77 euro. A livello nazionale sono 7.402 gli ammessi, con una platea composta per l'88% da cittadini italiani. L'accesso, come riporta una nota del Mit, considera il reddito Irpef fino a 35mila euro e non l'Isee, ampliando così la capacità della misura di raggiungere anche la fascia grigia delle famiglie in difficoltà. "Per Salvini i numeri confermano un fabbisogno reale e la necessità di sostenere chi, dopo una separazione, si trova a dover affrontare anche il costo di una seconda abitazione. I contributi saranno tutti erogati entro dicembre. Nel 2027 il Fondo sarà rafforzato da 20 a 50 milioni di euro" sottolinea il ministero.