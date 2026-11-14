Incidente a Palazzo Nuovo, presidente Crui sente rettrice di Torino

La presidente della Conferenza dei rettori delle università italiane (Crui), Laura Ramaciotti, ha sentito telefonicamente ieri la rettrice dell'Università di Torino, Cristina Prandi, per manifestarle la propria vicinanza dopo l'incidente avvenuto nei pressi di Palazzo Nuovo, edificio universitario attualmente occupato. Ramaciotti ha espresso solidarietà alla rettrice, sottolineando il sostegno della Crui in una vicenda che coinvolge direttamente la comunità accademica torinese. La presidente ha ribadito che l'intera Conferenza dei rettori è al fianco dell'Ateneo e della sua guida, assicurando piena disponibilità e supporto.