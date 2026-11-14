SANITÀ

Dati sanitari nel mirino degli hacker. Attacco informatico al Cup Piemonte

L'intrusione nel sistema delle prenotazioni è avvenuta nei giorni scorsi. Ancora da accertare le possibili conseguenze. Più che provocare malfunzionamenti (a quelli provvede da solo), l'obiettivo potrebbe essere stato quello di trafugare informazioni sensibili

Pochi giorni fa il Cup del Piemonte è stato bersaglio di un attacco informatico. A confermarlo è Azienda Sanitaria Zero, in una lettera inviata alla società che gestisce il sistema regionale delle prenotazioni sanitarie. Dell’azione degli hacker, dei quali nulla si sa, restano ancora da chiarire la natura, la portata e le eventuali conseguenze. Soprattutto, non è ancora stato accertato se gli autori dell’attacco siano riusciti ad accedere alle banche dati del Cup e, nell’ipotesi più grave, a impossessarsi di informazioni estremamente sensibili, come quelle relative alla salute dei cittadini.

La conferma dell’attacco emerge da una comunicazione ufficiale nella quale Azienda Zero chiede al gestore di verificare se vi siano collegamenti tra l’incidente informatico e i ripetuti malfunzionamenti del servizio, nonché di accertare l’eventuale presenza di conseguenze ancora irrisolte. Il documento prende le mosse dall’ennesimo blocco del sistema che, ancora mercoledì scorso, ha reso impossibile a migliaia di persone accedere alle prenotazioni, con i soliti avvisi, questa volta aggiornati in italiano, ma sostanzialmente dello stesso tenore dei precedenti.

L’ultimatum di Azienda Zero

Azienda Zero parla di un “grave disservizio che ha determinato l’indisponibilità del servizio di prenotazione, con conseguenti ripercussioni sulla continuità e sulla regolare fruizione dei servizi digitali da parte dell’utenza”. Da qui la formale messa in mora della società che gestisce il sistema, alla quale la Regione, tramite la Super Asl diretta da Massimo D’Angelo, contesta anche la mancata o tardiva comunicazione del disservizio.

“Non risulta accettabile che l’amministrazione venga a conoscenza di un disservizio relativo a un sistema informatico di rilevanza strategica per il servizio sanitario regionale attraverso segnalazioni provenienti dai cittadini – si legge nella lettera – anziché mediante formale e tempestiva comunicazione del fornitore”.

Conferma dell’attacco

Parole, per la prima volta, decisamente dure nei confronti di malfunzionamenti che ormai sono una costante per il Cup del Piemonte. Ma è proprio in alcuni passaggi della comunicazione che si trova la conferma di quell’attacco di cui nessuno aveva parlato. In un passaggio evidenziato in neretto, a sottolinearne l’importanza, Azienda Zero scrive che “è inoltre indispensabile accertare l’eventuale correlazione, diretta o indiretta, con il recente attacco informatico, verificando la presenza di effetti residui o criticità conseguenti allo stesso”.

Dunque, al di là dell’amara quanto inevitabile ironia sul fatto che non serve scomodare hacker o entità straniere per provocare blocchi o malfunzionamenti a un sistema che, come purtroppo noto, in questo riesce a fare già tutto da sé, resta l’aspetto più inquietante: quali potrebbero essere gli “effetti residui o criticità” sui quali la Regione chiede di compiere approfondite verifiche?

Il sospetto del furto di dati

Escluso un crash totale del sistema informatico, che in effetti non si è verificato, resta da fugare il sospetto che chi ha messo in atto l’attacco abbia potuto accedere ai dati contenuti nel Cup e, nell’eventualità peggiore, ma certo non priva di numerosi precedenti anche in banche dati assai più complesse e protette, sia riuscito a trafugarli.

Un altro aspetto rilevante di questa vicenda ancora da chiarire riguarda, ancora una volta, la comunicazione tra il gestore del servizio e la Regione. Tra le numerose richieste avanzate da Azienda Zero alla società che, in attesa del nuovo Cup, continua a gestire il sistema, c’è quella di “chiarire le ragioni della mancata tempestiva comunicazione alla committenza, specificando le procedure di segnalazione ed escalation prevista e le eventuali criticità nella loro applicazione”.

E poi, a ulteriore conferma della potenziale gravità dell’accaduto, torna la richiesta di “accertare l’eventuale correlazione tra il disservizio dell’11 novembre e il recente attacco informatico, fornendo adeguate evidenze tecniche”.

Informazioni a rischio

L’attenzione concentrata sull’intrusione avvenuta pochi giorni fa trova un’ulteriore ragione nella crescente presenza delle strutture sanitarie tra gli obiettivi degli attacchi informatici. Secondo i dati dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale, si è passati, in un solo anno – dal 2023 al 2024 – da 27 a 57 attacchi, con un incremento del 111%, mentre le stime per l’anno in corso indicano oltre 120 azioni.

Più che provocare un blocco del sistema e, quindi, disagi alla popolazione – cosa che, come detto, in Piemonte accade anche senza l’intervento degli hacker e per la quale la Regione ha lanciato una sorta di ultimatum al gestore, riservandosi di adottare provvedimenti più severi oltre all’applicazione delle penali – l’attacco subito dal Cup potrebbe aver avuto come obiettivo quello di trafugare dati. Un’eventualità che, per ora, non è stata esclusa con certezza.