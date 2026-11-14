Lo Russo, vogliamo Atp fino a 2030

Nuovo scambio di battute all'inaugurazione dello Spazio Sport Illumina a Torino, fra il sindaco, Stefano Lo Russo, e il presidente Fitp, Angelo Binaghi, sul futuro delle Atp Finals dopo il 2027, l'ultima edizione assegnata al momento con certezza al capoluogo piemontese. Il primo cittadino è tornato a ribadire la volontà dell'amministrazione e di tutto il territorio di completare il ciclo, ottenendo il torneo fino al 2030. "E noi qui siamo determinati - ha detto - e ci riusciremo". A rispondergli con una battuta il presidente Binaghi. "Il sindaco stavolta è poco ambizioso pensando solo al 2030 - ha detto sorridendo -. Tra il serio e il faceto, stiamo anche sognando qualcosa di più del 2030. Del resto se non avessimo saputo sognare, credo che le Finals a Torino non sarebbero mai arrivate".