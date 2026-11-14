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Borghi spara su Calenda e Saracco: "Politica ancella dei salotti buoni"

Italia Viva conferma il sostegno a Lo Russo e attacca le manovre attorno all'ex rettore. Il senatore renziano accusa il leader di Azione di continue giravolte ed evoca un'intesa con Appendino. Intanto Casa Riformista rafforza l'asse con i Moderati di Portas

Più che le primarie delle idee, quelle delle bordate. Enrico Borghi prende di mira Carlo Calenda, liquida la candidatura di Guido Saracco come un’operazione dei «salotti buoni» e tira in ballo persino Chiara Appendino, evocando una possibile convergenza tra l’ex sindaca grillina e il leader di Azione. Il tutto mentre Italia Viva ribadisce senza esitazioni il sostegno alla ricandidatura di Stefano Lo Russo.

Nella guerra tra i riformisti, che da Roma si trasferisce sotto la Mole, il senatore renziano non usa il fioretto. E a giudicare dalle parole, la rottura con l’ex alleato del Terzo Polo è ormai arrivata a un punto di non ritorno.

Schiaffi al prof. e a Calenda

L’occasione è l'assemblea aperta organizzata questa mattina da Italia Viva al Lombroso 16 di Torino, dove Borghi, capogruppo al Senato e vicepresidente nazionale del partito di Matteo Renzi, ha presieduto i tavoli delle Primarie delle Idee Torino 2027. Al suo fianco la consigliera regionale Vittoria Nallo. Cinque gruppi di lavoro, dalla sicurezza alla mobilità, dall'abitare al lavoro e all'innovazione, fino alla scuola, alle famiglie e ai servizi. Ma è sul terreno politico che arrivano le dichiarazioni più pesanti.

«Non ci preoccupano certo gli arrivi dell’ultima ora sul quadro politico cittadino», premette Borghi. E subito affonda contro chi, «dietro una patina di novità», rispolvera «il metodo più vecchio di tutti: trasformare i partiti e la politica in ancelle dei salotti buoni». Il destinatario è fin troppo riconoscibile: Saracco, l’ex rettore del Politecnico che ha appena annunciato la corsa a Palazzo Civico con una candidatura civica, ricevendo l’immediato sostegno di Calenda.

Ma il colpo più velenoso arriva subito dopo. Borghi ipotizza che dietro l’operazione possano saldarsi «inedite convergenze tra l’ex sindaca Appendino e un Calenda sempre più zigzagante», che «dopo aver aperto a Lo Russo oggi si butta nelle braccia del professor Saracco».

Un’intesa, quella tra Appendino e Calenda, che per ora non esiste sul piano ufficiale. L’ex sindaca ha espresso apprezzamento per Saracco, ricordando di aver tentato cinque anni fa di coinvolgerlo nella partita per Palazzo Civico, ma i Cinque Stelle continuano a lavorare a un proprio progetto. Tanto basta, però, a Borghi per insinuare il sospetto di una saldatura politica assai singolare, accomunata dall’obiettivo di ostacolare Lo Russo.

Le giravolte dell’ex alleato

Il senatore non si ferma a Torino. La requisitoria investe l'intera condotta politica del fondatore di Azione, accusato di alternare a livello nazionale «una subalternità a Giorgia Meloni a una rincorsa a Gualtieri, nel segno delle poche idee ma ben confuse», mentre sulle amministrative procede con geometrie variabili: Saracco a Torino, dialogo aperto sul sindaco uscente Roberto Gualtieri a Roma, disponibilità a sostenere Mario Calabresi a Milano.

E proprio Roma offre a Borghi ulteriori munizioni. Calenda ha appena rotto con Alessio D’Amato, fino a pochi giorni fa segretario romano di Azione, dopo uno scontro che ha avuto tra i protagonisti anche Goffredo Bettini, storico dirigente del Pd bersagliato dagli attacchi del leader centrista. Una rottura consumata mentre Calenda, dopo aver raffreddato le aspettative di un’intesa con il centrosinistra capitolino, è tornato ad aprire a Gualtieri, dichiarandosi «abbastanza favorevole» a sostenerne la ricandidatura nel 2027.

Una linea schizofrenica, strategie che cambiano da una città all’altra, ma con una costante: a decidere è sempre Calenda, anche a costo di scontentare i suoi. E Borghi, che conosce bene l’ex alleato del Terzo Polo, non si lascia sfuggire l’occasione per affondare il colpo.

Il patto con Portas

La contrapposizione non è ovviamente personale. Dietro lo scontro tra gli ex compagni di viaggio del Terzo Polo ci sono progetti politici ormai inconciliabili, che guardano alle Comunali del 2027 e, soprattutto, alle successive elezioni Politiche.

Italia Viva-Casa Riformista ha scelto di stare nel centrosinistra e lavorare alla riconferma di Lo Russo. Borghi lo ribadisce senza lasciare margini di ambiguità: «Il nostro profilo è molto chiaro e preciso», con l’obiettivo di costruire «una proposta riformista, nel quadro del centrosinistra». Infine un passaggio destinato a incidere sugli equilibri torinesi: «Il rafforzamento del percorso di collaborazione» con i Moderati di Mimmo Portas.

Un’intesa che lo Spiffero aveva anticipato già nelle scorse settimane e che punta alla costruzione di un soggetto centrista capace di pesare nella coalizione. Portas ha messo sul tavolo l’ipotesi di una lista unica, immaginando inizialmente di coinvolgere anche Azione. Ma la scelta di Calenda di puntare su Saracco cambia radicalmente lo scenario. E offre ai renziani l’occasione per provare a occupare, insieme ai Moderati, lo spazio riformista rimasto al fianco del sindaco.

Al Lombroso, Borghi rivendica il metodo della partecipazione dal basso, contrapponendolo implicitamente alle manovre attribuite ai sostenitori dell’ex rettore. C'è anche una certa ironia nel vedere i renziani, tradizionalmente poco allergici alle operazioni di vertice, ergersi a difensori della politica popolare contro quella dei salotti.

Ma il messaggio è soprattutto un altro. Renzi e Calenda, dopo aver fatto naufragare il Terzo Polo, si ritrovano su sponde opposte anche a Torino. Il primo con Lo Russo e Portas, il secondo con Saracco. E nella contesa per rappresentare il centro riformista, almeno per il momento, sembrano interessati più a sottrarsi elettori che a ritrovare un’intesa.