Avs chiude la festa a Torino guardando al futuro di Città e Regione

"È tempo di dare risposte ai bisogni e ai desideri delle persone, non alle loro paure, e anche dal dibattito di questa sera è emerso chiaramente che siamo al lavoro per farlo insieme e ce ne sentiamo tutta la responsabilità". Così la capogruppo di Avs in Consiglio regionale Alice Ravinale, al termine di Terra!, la festa di Avs Torino che si è chiusa ieri sera con due appuntamenti che guardano al territorio e anche alla prossima sfida elettorale. Il primo è stato un dialogo fra Ravinale e le capogruppo di opposizione in Regione, Gianna Pentenero (Pd), Sarah Disabato (M5s) e Vittoria Nallo (Sue - Italia Viva), "sui bisogni dei piemontesi sempre più ignorati dalla giunta Cirio e sul lavoro che si sta già portando avanti unitariamente in Regione". A seguire il confronto tra il sindaco Stefano Lo Russo, i consiglieri comunali di Avs-Se Sara Diena e Emanuele Busconi, Alberto Re, segretario provinciale Sinistra Italiana Torino e i co-portavoce provinciali di Europa Verde Torino, Vito Rosiello e Erica Bevilacqua sulle sfide che attendono Torino anche alla luce dell'imminente campagna elettorale per le comunali. "Il dibattito - sottolineano Diena e Busconi - ci ha permesso di ribadire la nostra idea di città: una città che vuole stimolare il confronto, aumentare lo spazio condiviso, dare più ascolto ai giovani, creare sicurezza sociale in tutti i quartieri e dove il filo conduttore di tutte le politiche dev'essere l'accompagnamento alla transizione ecologica e la lotta al cambiamento climatico". Nei tre giorni della festa sono state oltre 1.500 le persone che hanno seguito i talk e gli eventi culturali.