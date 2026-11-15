La montagna torna ad attrarre, dal 2019 oltre 174mila nuovi abitanti

I territori montani, in Italia, attraggono nuovi residenti, famiglie e lavoratori che scelgono di vivere su Alpi e Appennini. Tra il 2019 e il 2025 i nuovi abitanti netti sono 174.274. Positivo il saldo migratorio anche nell'ultimo biennio, con 72.811 abitanti netti in più nel 2024 e 2025, 4,3 nuovi residenti netti ogni mille abitanti nel 2025. Questi dati, che aprono il Rapporto Montagne Italia 2026 realizzato da Uncem con Fondazione Montagne Italia, smentiscono la rappresentazione di una montagna inevitabilmente destinata a svuotarsi. "Basta raccontare la montagna soltanto attraverso lo spopolamento e le fragilità - commenta il presidente nazionale dell'Uncem, Marco Bussone -. I dati ci consegnano un'Italia alpina e appenninica che si muove, accoglie nuovi residenti e costruisce futuro. Serve un nuovo patto tra città e montagne, con servizi, investimenti e istituzioni territoriali forti". I dati del Rapporto, pubblicato da Rubbettino Editore con il coordinamento editoriale di Luca Lo Bianco e le analisi statistiche di Eures, confermano che la montagna è una destinazione residenziale, economica e sociale. Il saldo migratorio positivo raggiunge 84.636 unità nel Nord-Ovest, 67.518 nel Nord-Est e 38.370 nel Centro nel periodo 2019-2025, mentre il Sud registra un saldo negativo di 16.250 residenti. "I numeri ci chiedono di cambiare linguaggio, politiche e priorità - osserva ancora Bussone -. Dobbiamo riconoscere il diritto a restare, il diritto a ritornare e il diritto ad arrivare. Il neopopolamento non è un'ipotesi: è un fenomeno misurabile che richiede nuove risposte pubbliche".

La sfida è dunque quella di trasformare l'attrattività migratoria in crescita demografica stabile per il Rapporto, secondo cui il tasso di occupazione nei Comuni montani è del 64,9% contro il 65,8% nei non montani: meno di un punto percentuale di differenza. Il tasso di disoccupazione è addirittura leggermente inferiore, 8,6% contro 8,9%. Più marcato il divario reddituale: 18.093 euro di reddito imponibile medio contro 19.860 euro negli altri Comuni. Una differenza che richiede politiche economiche e fiscali specifiche, non assistenzialismo. Il turismo conferma la capacità produttiva delle montagne: oltre 113 milioni di presenze turistiche nel 2024, un indice di 1.428 presenze ogni cento residenti, quasi il doppio di quello dei Comuni non montani. Il 24,9% dei Comuni montani presenta una vocazione turistica naturalistica, quota che sale al 37,5% nel Nord. Ma la ricchezza della montagna non coincide soltanto con il turismo. Nei Comuni montani si concentrano circa 7,2 milioni di ettari di superficie forestale, contro 2,84 milioni nei Comuni non montani. Il consumo di suolo è limitato al 3,4% e le aree protette rappresentano il 10,5%. La montagna, emerge dal Rapporto, contribuisce al funzionamento delle città, alla loro sicurezza e alla loro qualità della vita. Eppure il 25,7% della popolazione montana vive in aree a rischio frana e il 16,1% in aree a rischio idrico; l'11% dei residenti impiega più di un'ora per raggiungere un ospedale, il 18,1% più di un'ora per raggiungere una stazione ferroviaria e il 55% dei Comuni montani è privo di servizi bancari. La copertura della rete FTTH raggiunge il 63,3% delle famiglie, un risultato importante che deve tradursi in opportunità economiche, lavoro e servizi digitali. L'invecchiamento rimane una questione nazionale, con il 26,7% della popolazione montana sopra i 64 anni e un indice di vecchiaia pari a 237,3. Sono 309 i Comuni montani senza nuove nascite nel 2025. Questi dati non cancellano quelli positivi, ma rendono ancora più urgente investire sulla capacità dei territori di attrarre nuovi abitanti. "Non possiamo avere una montagna che produce risorse per l'intero Paese e che poi deve chiedere ogni anno di mantenere una scuola, un presidio sanitario, uno sportello bancario o un collegamento di trasporto pubblico", conclude Bussone, secondo cui "il nuovo patto tra città e montagne deve partire dal riconoscimento economico dei servizi ecosistemici, dalla fiscalità differenziata, dalla riorganizzazione dei servizi e da investimenti stabili. Le città devono riconoscere che la loro competitività dipende anche dalla qualità dei territori alpini e appenninici. E la montagna deve poter governare il proprio sviluppo attraverso Comuni che lavorano insieme".