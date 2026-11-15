Giachino (Udc), comunali a Torino un'occasione per girare pagina

"Le elezioni comunali di Torino sono l'occasione per girare pagina e rilanciare economia e lavoro dopo venticinque anni di stagnazione. Neanche i cinque anni della Amministrazione Lo Russo sono riusciti a rilanciare economia e lavoro a Torino. In qualsiasi azienda privata avrebbero già cambiato l'amministratore della Torino spa". Così Mino Ghiachino, Udc, già sottosegretario ai Trasporti. "Certo Lo Russo - aggiunge Giachino - ha migliorato i pessimi conti comunali, eredità dei suoi predecessori, ma il debito è ancora altissimo. Centinaia di milioni di euro del Pnrr, che dovremo restituire, non sono riusciti a rilanciare la economia come invece fecero i soldi del Piano Marshall. Molte realizzazioni, dal completamento della Linea 1 della metro ai lavori della linea 2 partiranno solo il prossimo anno ed è stato perso il finanziamento per la Linea 12. Il Palazzo Nervi, un gioiello della architettura mondiale, è ancora da ristrutturare e fa cattiva mostra di sé. Sono ulteriormente aumentate le diseguaglianze tra i quartieri. la rettrice della Università non vorrebbe vivere in Barriera e il candidato Saracco non apre l'ufficio elettorale in Barriera per paura. Con questi risultati in qualsiasi Azienda privata avrebbero cambiato amministratore". "La Sala Rossa - conclude - deve ritornare ad essere il luogo dove si discutono le strategie della Città e la qualità della vita. Sono inaccettabili le tantissime assenze dal Consiglio comunale di sindaco, assessori e consiglieri".