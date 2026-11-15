SANITÀ & POLITICA

Sanità, pubblico e privato alleati.

"Ma ora spazio a nuovi soggetti"

Al convegno torinese di Acop, Vietti rilancia l'integrazione del sistema sanitario e chiede di superare i tetti storici di spesa. Fabiano sollecita l'apertura alle realtà imprenditoriali più dinamiche, senza perpetuare rendite di posizione. Il budget nelle mani dell'assessore Riboldi

Pubblico e privato sono già oggi due componenti imprescindibili della sanità. E lo saranno ancora di più domani, quando la crescente domanda di cure e la necessità di garantire la sostenibilità del Ssn renderanno indispensabile una collaborazione sempre più stretta. Ma se il sistema deve cambiare, non può continuare a funzionare con le regole e soprattutto con gli equilibri del passato. Perché non basta riconoscere il ruolo delle strutture accreditate, se poi le risorse vengono distribuite sulla base di criteri consolidati negli anni, spesso indipendentemente dalla capacità di innovare, investire e rispondere ai bisogni dei cittadini. La questione è semplice: più integrazione, ma anche più spazio a nuovi protagonisti. Senza lasciare che a beneficiare delle risorse pubbliche siano sempre i soliti noti.

È il tema emerso venerdì scorso a Torino durante il convegno organizzato da Acop, l’Associazione coordinamento ospedalità privata, e Confsalute, il coordinamento di Confcommercio dedicato al settore della salute e della cura. Un confronto nel quale, accanto alle prospettive offerte dalle nuove tecnologie e dai modelli assistenziali, è affiorata la necessità di ripensare i rapporti tra la Regione Piemonte e gli operatori privati, superando automatismi che rischiano di trasformarsi in rendite di posizione.

Vietti: superare la contrapposizione

Il tema si inserisce in una prospettiva più ampia, delineata dal presidente nazionale di Acop e di Confsalute, Michele Vietti. L’ex vicepresidente del Csm, oggi alla guida delle due organizzazioni, ha indicato nella collaborazione tra le diverse componenti del sistema sanitario una condizione indispensabile per garantirne la sostenibilità. «Il nostro Servizio sanitario nazionale rappresenta una conquista fondamentale che dobbiamo preservare, ma per farlo occorre avere il coraggio di innovare modelli organizzativi e strumenti di programmazione», ha sottolineato Vietti che, nonostante abbia venduto il gruppo di famiglia alla multinazionale francese Korian, sembra ben intenzionato a continuare a giocare un ruolo di primo piano nel settore. La sanità privata accreditata, ha aggiunto, è «parte integrante di quel sistema» e deve essere messa nelle condizioni di contribuire efficacemente alla risposta ai bisogni dei cittadini.

Da qui la richiesta di superare la storicizzazione dei tetti di spesa, garantire regole certe e introdurre meccanismi di aggiornamento e indicizzazione delle tariffe, indispensabili per sostenere investimenti e qualità delle prestazioni. Non una privatizzazione mascherata della sanità, dunque, ma un modello nel quale la programmazione e il controllo restano pubblici, mentre l’erogazione delle prestazioni utilizza tutte le capacità disponibili. Dalla diagnostica alla chirurgia programmata, dalla riabilitazione all’assistenza territoriale, il contributo degli operatori privati può diventare decisivo soprattutto per ridurre le liste d’attesa. «Il futuro del Servizio sanitario nazionale non si costruisce contrapponendo le sue componenti, ma mettendole nelle condizioni di lavorare insieme», ha concluso Vietti.

Il privato non è un circolo chiuso

È qui che si innesta una delle questioni più delicate per il Piemonte. Perché un sistema aperto alla collaborazione non può diventare un sistema chiuso alla concorrenza, nel quale la distribuzione dei budget continui a privilegiare chi è presente da più tempo, indipendentemente dalle capacità produttive e dalla qualità dell’offerta.

La storicizzazione della spesa ha finito per cristallizzare rapporti e assegnazioni, mentre nel frattempo sono cambiati i bisogni sanitari, sono nate nuove strutture e altre hanno investito in tecnologie e organizzazione. Il rischio è che la disponibilità di risorse continui a dipendere più dalla posizione acquisita che dalla capacità di erogare prestazioni utili al servizio pubblico.

Non si tratta di mettere in discussione il ruolo dei grandi gruppi storicamente presenti nella sanità piemontese, si tratta di consentire anche a realtà nuove, dinamiche e qualificate di concorrere alla programmazione sanitaria regionale, sulla base di requisiti rigorosi, risultati verificabili e fabbisogni effettivi. È una delle questioni sollevate da Simone Fabiano, presidente di Acop Piemonte e alla guida di Sanitalia Group, espressione di una generazione di imprenditori che chiede di poter competere senza essere penalizzata dalla distribuzione storica delle risorse. Il tema non è mettere gli operatori gli uni contro gli altri, ma riconoscere che in quindici anni sono cambiate la domanda sanitaria, la capacità produttiva delle strutture e la stessa geografia dell’offerta. La sfida è valorizzare gli investimenti e la capacità di innovazione senza trasformare l’accreditamento in un lasciapassare automatico per ottenere finanziamenti pubblici.

Il nodo del budget

Sul tavolo ci sono circa 698 milioni di euro, il plafond piemontese destinato alla sanità privata accreditata, sostanzialmente fermo dal 2011. Un vincolo che deriva anche dalle condizioni dei conti regionali e che impedisce al Piemonte di sfruttare appieno i margini di incremento consentiti dalla normativa nazionale. Ma una cosa è aumentare la torta, altra è decidere come dividerla. Ed è proprio sulla distribuzione che da tempo si concentrano le richieste di una parte degli operatori. Ci sono strutture che non utilizzano interamente le risorse assegnate, mentre altre avrebbero capacità produttiva per effettuare più prestazioni e nuovi soggetti attendono di poter entrare nel circuito dei finanziamenti pubblici.

La prospettiva finora prevalente di una proroga annuale dell’accordo triennale in scadenza a dicembre, in attesa della definizione delle nuove tariffe nazionali, rischia di congelare ancora questa situazione. Sul tema dei rapporti economici con gli operatori accreditati è intervenuto anche l’assessore regionale alla Sanità Federico Riboldi, che ha manifestato un’apertura a riprendere in mano la questione dei budget. Certo, resta da capire quali potranno essere i margini di intervento e, soprattutto, se l’eventuale revisione riguarderà soltanto l’entità delle risorse o anche i criteri con cui vengono assegnate.

È proprio quest'ultimo il punto più sensibile. Perché aumentare i finanziamenti senza correggerne la distribuzione rischierebbe di rafforzare gli assetti esistenti, mentre una programmazione fondata sui fabbisogni assistenziali, sulla qualità delle prestazioni e sull’effettiva capacità produttiva potrebbe consentire un utilizzo più efficiente delle risorse disponibili. Una questione che riguarda direttamente la riduzione delle liste d'attesa, ma anche la possibilità di orientare gli investimenti verso quei territori e quelle specialità nei quali la domanda di assistenza resta maggiormente insoddisfatta.

Innovazione, non soltanto tecnologia

Al confronto, aperto anche dalla presidente della Fondazione Crt Anna Maria Poggi, hanno partecipato, tra gli altri, il direttore generale dell’Asl Città di Torino Carlo Picco, l’europarlamentare Giovanni Crosetto (FdI) e rappresentanti del mondo imprenditoriale e dell’innovazione, tra cui Mario Pasquinelli, presidente di Giotto Innovazione.

Digitalizzazione, intelligenza artificiale e nuovi modelli assistenziali sono strumenti destinati a modificare profondamente l’organizzazione delle cure. Ma, come ha osservato Vietti, devono inserirsi in un sistema realmente integrato, sostenibile e incentrato sulla persona.

Scelta politica

Per il Piemonte la sfida è tradurre questi principi in scelte di programmazione, per Alberto Cirio e il suo assessore Riboldi la questione diventa una scelta politica. Una maggiore collaborazione tra pubblico e privato può contribuire a migliorare l’accesso alle cure, ma richiede di superare automatismi e posizioni acquisite. Il tutto senza sottrarre risorse ai presidi pubblici, già alle prese con carenze di personale e difficoltà organizzative, ma valorizzando tutte le risorse disponibili, comprese quelle di un’imprenditoria privata che chiede di poter crescere e competere. Perché l’innovazione non consiste soltanto nell'acquistare nuove tecnologie. Significa anche avere il coraggio di cambiare le regole con cui si decide chi può utilizzarle al servizio dei cittadini.