ECONOMIA DOMESTICA

Data center, Cirio li vuole bonsai.

Un freno a investimenti miliardari

La bozza di legge regionale privilegia impianti piccoli e impone vincoli rigidissimi e compensazioni milionarie. A rischio progetti per oltre dieci miliardi. Le contraddizioni di una normativa che potrebbe scoraggiare proprio mentre è in ballo la sovranità digitale

Si può parlare per anni di automobili a guida autonoma, intelligenza artificiale e nuove frontiere della tecnologia dimenticando che, per addestrare gli algoritmi e sviluppare i servizi del futuro, servono efficienti infrastrutture di calcolo? A Torino e in Piemonte, dove sul futuro dell’automotive e sulla transizione digitale si organizzano convegni a getto continuo, la domanda dovrebbe essere tutt’altro che retorica. Perché la nuova rivoluzione industriale ha bisogno di fabbriche molto diverse da quelle del Novecento: i data center. E non è detto che il piccolo sia bello. Anzi.

Il disegno di legge predisposto dall’assessore regionale all’Ambiente Matteo Marnati non approderà oggi in giunta, contrariamente a quanto inizialmente previsto. Lo stesso assessore chiarisce che occorre rispettare un termine minimo di quattordici giorni dalla comunicazione del testo, riservato alle osservazioni dei componenti dell’esecutivo. Il passaggio al Grattacielo è dunque previsto non prima di lunedì 23 novembre.

Diciotto articoli e due allegati tecnici per regolamentare una partita che, soltanto considerando i maggiori progetti piemontesi, vale potenzialmente più di dieci miliardi di euro. L’intenzione di stabilire regole certe è condivisibile. Molto meno alcune prescrizioni contenute nella bozza, che rischiano di trasformare un’occasione straordinaria per l’economia piemontese in un percorso disseminato di ostacoli.

Leggi qui il testo del ddl

Dieci miliardi non sono noccioline

A Trino Vercellese, nell’area dell’ex centrale nucleare Galileo Ferraris, il progetto Techbau prevede un grande campus da 300-400 megawatt e circa quattro miliardi di investimento, già riconosciuto dal Governo di interesse strategico nazionale. A Moncalieri, nell’ex Ilte, l’operazione ipotizzata supera i quattro miliardi, con una potenza prevista di 576 megawatt, sebbene l’iter urbanistico abbia incontrato uno stop. A Settimo Torinese, nell’ex Pirelli, il primo lotto del progetto Lio Holding è stimato intorno ai due miliardi. Anche Chivasso è interessata da nuove prospettive di insediamento.

Non sono investimenti già acquisiti, ma progetti in differenti fasi di avanzamento. E rappresentano soltanto una parte della domanda potenziale di infrastrutture digitali. Una domanda destinata a crescere, anche perché per i campus si ragiona ormai su centinaia di megawatt e, in alcune ipotesi, perfino sul gigawatt. Difficile conciliare queste dimensioni con l’impostazione che affiora dal testo regionale.

Il piccolo per legge

All’articolo 8 si legge che sono considerate preferenziali le «soluzioni localizzative e impiantistiche di piccola taglia» capaci di massimizzare il recupero energetico. Non significa, come qualcuno potrebbe pensare, che venga imposto un limite di 10 megawatt. Quella soglia compare nella classificazione degli impianti, ma non costituisce un tetto alla loro potenza.

Il problema è l’orientamento. Perché privilegiare la dimensione ridotta anziché valutare le prestazioni delle singole infrastrutture? Se per soddisfare una domanda ipotetica di 5 gigawatt si dovessero realizzare soltanto strutture da 10 megawatt, ne servirebbero cinquecento. Altrettanti insediamenti, procedure e opere di collegamento. Una follia. Sembra di rivedere, aggiornato all’era dell'intelligenza artificiale, il vecchio dibattito sugli inceneritori: tanti piccoli impianti anziché grandi strutture tecnologicamente avanzate. Eppure la stessa Commissione europea rileva che i data center di maggiori dimensioni tendono a essere più efficienti, grazie alle economie di scala.

Parametri fuori misura

La lettura degli allegati riserva altre sorprese. Per i centri da almeno 50 megawatt IT la Regione pretende un PUE massimo annuo di 1,15, un indice di efficienza energetica estremamente ambizioso. Basti pensare che la media europea rilevata per il 2024 è stata di 1,36. E quel valore dovrà essere rispettato dal primo anno completo di esercizio successivo all’avviamento, con deroghe assai circoscritte. Per giunta, quei parametri devono essere rispettati quando il campus potrebbe essere ancora largamente sottoutilizzato, visto che queste infrastrutture raggiungono la piena operatività nell’arco di diversi anni.

Non basta. Il testo impone il recupero effettivo di almeno il 5% dell’energia consumata dai grandi impianti, anche se la possibilità di valorizzare il calore dipende dall’esistenza di utenze in grado di utilizzarlo. La direttiva europea contempla invece l’impossibilità tecnica o economica, purché dimostrata. La bozza piemontese, pur facendo riferimento nell’articolato alla fattibilità, nell’allegato esclude che le scelte progettuali possano giustificare il mancato raggiungimento del parametro.

Quanto all’acqua, sono vietati il raffreddamento evaporativo e i sistemi a perdere, mentre il consumo massimo ammesso viene fissato a 0,01 litri per kilowattora IT. Le tecnologie a circuito chiuso e a secco consentono già di ridurre drasticamente i prelievi idrici. Ma imporre contemporaneamente requisiti così stringenti sull’acqua e sull’energia può limitare le alternative tecniche, senza considerare adeguatamente le caratteristiche dei singoli siti.

E poi ci sono le distanze dalla rete elettrica. Oltre i dieci chilometri dalle infrastrutture individuate per la connessione scatta l’esclusione. Una soglia geografica rigida che rischia di prevalere sulla valutazione tecnica delle effettive possibilità di collegamento.

Infine, c’è persino un cortocircuito sulla continuità del servizio. Per i grandi impianti la legge considera preferibile ridurre la potenza dei generatori di emergenza sotto la metà del fabbisogno. Peccato che quei generatori servano proprio a evitare che, in caso di blackout, si fermino i sistemi informatici. Non meno singolare il trattamento delle aree industriali dismesse: la Regione vuole recuperarle, ma pretende che almeno il 70% delle superfici scoperte sia permeabile. Peccato che i grandi campus abbiano bisogno di piazzali tecnici, trasformatori e impianti di raffreddamento. Il rischio è rendere complicata proprio la riconversione che si vorrebbe favorire.

Il conto prima di accendere i server

Alle prescrizioni si aggiunge una compensazione straordinaria a carico degli operatori privati con potenza superiore a 5 megawatt IT. Il calcolo è presto fatto: l’1,5% di un costo convenzionale di 12 milioni per megawatt. Per un campus da 500 megawatt IT, 90 milioni di euro, prima delle riduzioni previste per particolari condizioni. Da versare entro quindici giorni dal rilascio dell’autorizzazione.

Di questa somma il 40% finisce alla Regione, che nella proposta stima già introiti per 10 milioni nel 2027 e 15 milioni nel 2028. Destinare risorse ai territori che ospitano i data center è ragionevole. Ma imporre agli investitori compensazioni così onerose rischia di spingerli a scegliere altre regioni (soprattutto del Sud, con la Calabria di Roberto Occhiuto in testa), se non altri Paesi.

C’è persino il rischio di cambiare le regole a partita iniziata: l’articolo 18 applica la nuova disciplina anche a determinati procedimenti già avviati, purché non abbiano superato specifiche fasi autorizzative. Per progetti miliardari, che richiedono anni di preparazione, la certezza normativa non è un optional.

Incombe pure un’incognita giuridica. Un contributo calcolato automaticamente sulla potenza installata e imposto come condizione per la validità dell’autorizzazione potrebbe essere contestato come un vero e proprio tributo regionale, anziché come una compensazione territoriale. Una questione che rischia di aprire un contenzioso proprio mentre si pretende di offrire agli investitori certezza normativa. Senza contare che il nuovo prelievo si aggiungerebbe agli oneri urbanistici e alle altre compensazioni già previste.

La sovranità non si fa con i divieti

Naturalmente il fronte dell’ambientalismo ideologico, alimentato da un atavico pregiudizio anti industriali, spalleggiato da Cgil e Avs, ha già trovato insufficienti le cautele ambientali e troppo generose le agevolazioni. Ma il vero problema è capire quale strategia industriale intenda perseguire il Piemonte.

Il disegno di legge richiama esplicitamente la sovranità digitale. Un obiettivo giusto, che non si esaurisce nella presenza fisica dei server sul territorio nazionale, ma che richiede anche infrastrutture, controllo dei dati, sicurezza e capacità tecnologica. Senza investimenti si rischia di dipendere sempre di più da piattaforme collocate altrove, sotto altri ordinamenti e in altri equilibri geopolitici.

A Roma, intanto, la legge delega promossa tra gli altri dal deputato piemontese di Fratelli d’Italia Enzo Amich, approvata alla Camera, resta ferma al Senato. I tempi della legislatura lasciano poche speranze di arrivare rapidamente a una disciplina nazionale organica. Proprio per questo il Piemonte dovrebbe offrire condizioni chiare e competitive, senza rinunciare alle necessarie tutele. Una normativa capace di governare grandi infrastrutture flessibili, adattabili a tecnologie che mutano rapidamente, non un catalogo di prescrizioni pensate per congelare il presente. La scelta è tra partecipare alla nuova rivoluzione industriale o continuare a discuterne nei convegni. Perché le fabbriche del futuro non aspetteranno i tempi della burocrazia piemontese.