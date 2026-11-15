QUALITÀ DELLA VITA

In Piemonte si vive "benino". Alessandria ultima del Nord

Nell'indagine di ItaliaOggi Torino è 26ª in Italia, ma precipita al centesimo posto per reati e sicurezza. Cuneo terza per tranquillità e quinta per lavoro. Solo quattro province su otto nella fascia buona o accettabile. Bolzano scalza Milano dal vertice nazionale

Tra Torino e Cuneo corrono ben 97 posizioni nella classifica della sicurezza. La prima è centesima in Italia, la seconda terza. Una distanza che racconta le profonde differenze nella qualità della vita in Piemonte. Una regione dove appena metà delle province raggiunge livelli giudicati buoni o accettabili e dove Alessandria, pur recuperando terreno rispetto allo scorso anno, si ritrova con un primato ben poco invidiabile: è la provincia con la peggiore qualità della vita di tutto il Nord Italia.

È quanto emerge dalla ventottesima edizione dell’indagine realizzata da ItaliaOggi e Ital Communications, in collaborazione con l’Università Sapienza di Roma, che mette a confronto le 107 province italiane attraverso nove ambiti, dall’economia alla sanità, dall’ambiente alla sicurezza, fino a istruzione, demografia e offerta culturale.

Torino prima, ma la sicurezza è un disastro

Il capoluogo regionale conserva il 26° posto nazionale, esattamente come nel 2025. Un risultato sostenuto soprattutto dall’ambiente, dove è ottava, e dal reddito e dalla ricchezza, ambito nel quale compie un notevole balzo dal 25° all’11° posto. Bene anche l’istruzione, 21ª, mentre turismo, intrattenimento e cultura salgono dalla 40ª alla 36ª posizione.

Ma sono altri indicatori a guastare la fotografia. Affari e lavoro precipitano dal 44° al 61° posto, la sicurezza sociale scende dal 67° all’82° e soprattutto reati e sicurezza collocano Torino al 100° posto su 107, due gradini più in basso rispetto allo scorso anno. Un piazzamento che la avvicina alle grandi metropoli italiane accomunate da elevati livelli di criminalità denunciata. Anche il sistema salute non brilla: 51° posto, senza alcun miglioramento.

Cuneo eccelle nel lavoro, Novara accelera

Alle spalle di Torino si conferma Cuneo, 43ª, che perde due posizioni ma conquista risultati di assoluto rilievo: quinta in Italia per affari e lavoro e terza per sicurezza, con un miglioramento di tredici posti in quest’ultimo ambito. La solidità economica della Granda si accompagna però a una sorprendente debolezza nell’indicatore che comprende turismo, intrattenimento e cultura, dove scivola fino al 92° posto. Non va molto meglio nell’istruzione, 67ª.

Il recupero più consistente è quello di Novara, che sale dal 54° al 45° posto. A spingere la provincia è soprattutto la sicurezza sociale: dal disastroso 88° posto del 2025 balza al 28°, guadagnando ben sessanta posizioni. In crescita anche affari e lavoro, mentre per reddito e ricchezza si conferma 21ª.

Migliora pure il Verbano-Cusio-Ossola, che passa dal 51° al 47° posto. È ventesimo per affari e lavoro, ventottesimo per ambiente e trentaduesimo per turismo, intrattenimento e cultura. A pesare sono soprattutto la demografia, 93ª, e il sistema salute, 71°.

Biella, Asti e Vercelli nella parte bassa

La seconda metà della graduatoria piemontese comincia con Biella, 64ª, appena un posto meglio del 2025. Buoni risultati per istruzione (27ª) e reddito (29ª), ma la situazione si ribalta negli indicatori demografici e sociali: 102ª per popolazione e 103ª per sicurezza sociale. Asti sale di un gradino, al 69° posto, ma registra un brusco peggioramento per reati e sicurezza: dalla 15ª alla 53ª posizione. Tiene meglio l’economia, con affari e lavoro al 42° posto e reddito e ricchezza al 53°.

Subito dopo c’è Vercelli, che arretra dal 69° al 70° posto. Migliora nel sistema salute, dove raggiunge la 32ª posizione, ma è 99ª per sicurezza sociale e addirittura 103ª per popolazione. Due indicatori che segnalano la fragilità del territorio. Chiude Alessandria, 72ª. Il recupero di otto posizioni rispetto al 2025 non basta a sottrarla al fondo della classifica settentrionale. La provincia è 96ª per ambiente e 99ª sia per popolazione sia per turismo, intrattenimento e cultura. Segnali positivi arrivano dal reddito, che sale al 48° posto, e dal sistema salute, 50°.

Bolzano scalza Milano, il Sud resta indietro

A livello nazionale cambia il vertice. Bolzano conquista il primo posto grazie soprattutto alle prestazioni economiche, ambientali e turistiche, scavalcando Milano, seconda. Bologna conserva il terzo gradino del podio. Tra i balzi più significativi spicca Belluno, che guadagna 29 posizioni e arriva al 31° posto, mentre Rimini sale al sesto. In fondo alla graduatoria si trova Taranto, ultima con un arretramento di sei posizioni, preceduta da Crotone e Foggia. La prima provincia del Mezzogiorno è Isernia, soltanto 67ª.

La qualità della vita risulta buona o accettabile in 60 province su 107, esattamente come un anno fa. Il Nord-Est fa l’en plein, con tutte le sue 22 province nelle due fasce migliori, mentre nel Nord-Ovest ci riescono 19 territori su 25. Il Piemonte contribuisce a questo risultato soltanto con Torino, Cuneo, Novara e Verbano-Cusio-Ossola. Le altre quattro province rimangono nella fascia della qualità della vita scarsa. E se il divario tra Nord e Sud continua a caratterizzare il Paese, la nuova indagine mostra come anche all’interno di una stessa regione, e persino a poche decine di chilometri di distanza, le condizioni di vita possano essere profondamente differenti.