Bignè d'Italia

Dicono che… dopo il secondo sia arrivato il momento del dessert. Andrea Delmastro, evidentemente poco incline a rinunciare ai piaceri della tavola anche dopo qualche indigestione politica, pare abbia deciso di ripartire dai dolci. Meglio ancora se accompagnato dalla sua immancabile Elena Chiorino. I due ex, lui sottosegretario alla Giustizia, lei vicepresidente della Regione Piemonte, sono ricomparsi insieme all’Antica Pasticceria Cervo, storico marchio biellese che festeggia cent’anni di attività. Una visita per celebrare il Made in Italy, prontamente immortalata e raccontata sui social. Peccato che, anziché limitarsi a celebrare biscotti e pasticcini, il post abbia risvegliato ricordi decisamente meno zuccherosi. Delmastro si profonde in un elogio dei «saperi e sapori che si tramandano», dell’identità, del territorio, della «provincia profonda». Parole encomiabili, sia chiaro. Ma a leggere l’entusiastico omaggio all’imprenditoria alimentare, qualcuno inevitabilmente ha ripensato alla Bisteccheria d’Italia, il ristorante romano che aveva visto Delmastro e Chiorino nella società Le 5 Forchette, insieme alla figlia di un uomo condannato come prestanome del clan camorristico dei Senese. Un affare costato al primo la poltrona al ministero e alla seconda tanto la vicepresidenza quanto l’assessorato nella giunta Cirio. Insomma, un precedente gastronomico difficile da digerire. Tanto più che alla visita in pasticceria c’era pure Davide Zappalà, consigliere regionale di Fratelli d’Italia e altro ex socio delle Cinque Forchette. Quasi una rimpatriata della vecchia compagnia, stavolta davanti a un vassoio di pasticcini.

Così, sotto il post, si è scatenato il festival della battuta. «Dalla bisteccheria alla pasticceria è un attimo», osserva uno. «I cinque bignè», suggerisce un altro, aggiornando il nome della vecchia società al nuovo menù. «Meno male che non è un’altra... Bisteccheria», sospira un terzo. C’è chi domanda se Delmastro sia anche questa volta «in società», chi nota che «dove si mangia c’è Delmastro» e chi, più sbrigativamente, sentenzia: «Sono alla frutta». Qualcun altro fa notare che l’ex sottosegretario e l’ex vicepresidente sembrano proprio inseparabili. In compenso non mancano gli estimatori che plaudono all’iniziativa e difendono la tradizione artigianale biellese. Poi c’è un internauta, che davanti all’insegna della pasticceria si lascia scappare una domanda: «Cervo in tuo onore?». Chissà che cosa avrà voluto dire. A noi risulta che il nome derivi dal torrente e dalla valle biellese.

Una cosa, comunque, è sicura: la famiglia Gamba, che da quattro generazioni produce dolci a Chiavazza, non meritava di ritrovarsi in mezzo a un simile tiro al bersaglio. La visita era un omaggio a un’impresa che lavora da un secolo, non certo l’annuncio di una nuova avventura societaria. Ma quando a entrare in pasticceria sono due protagonisti di un affaire chiamato Bisteccheria d’Italia, pretendere che nessuno faccia battute è chiedere troppo. Del resto, dopo cinque forchette finite di traverso, forse sarebbe stato più prudente limitarsi a un caffè. Possibilmente senza foto ricordo.