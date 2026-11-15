Inchingolo (Fs), 25 miliardi di interventi con Pnrr, raggiunti tutti i target

"Il gruppo Fs ha realizzato interventi per circa 25 miliardi di euro grazie ai fondi del Pnrr e ha raggiunto tutti i target previsti". Lo ha dichiarato Giuseppe Inchingolo, vicedirettore generale corporate del gruppo Fs, intervenendo all'evento "L'Italia di Domani", organizzato dal quotidiano Domani a Roma. "È stato uno sforzo industriale senza precedenti, che ha coinvolto tutto il gruppo e ha consentito di accelerare la modernizzazione della rete ferroviaria italiana", ha aggiunto Inchingolo, sottolineando come il lavoro stia progressivamente passando dalla fase dei cantieri a quella della realizzazione delle opere e della loro messa in esercizio. Sono circa 1.300 i cantieri attivi ogni giorno sulla rete ferroviaria nazionale, di cui 700 dedicati alla realizzazione di nuove opere e 600 alla manutenzione e al potenziamento dell'infrastruttura. Tra gli interventi strategici, il Terzo Valico dei Giovi, per il quale è stata completata l'ultima fase delle lavorazioni costruttive, e la Brescia-Verona-Vicenza, asse fondamentale per il completamento della rete Alta Velocità nazionale e del Corridoio Mediterraneo europeo. Sulla tratta Brescia Est-Verona sono già state avviate le corse prova, in vista dell'entrata in servizio prevista nel primo semestre del 2027. Al Sud proseguono i lavori sulla Napoli-Bari, con l'attivazione delle tratte Napoli-Cancello e Cancello-Frasso. A regime, il collegamento tra i due capoluoghi potrà essere percorso in circa due ore, mentre il viaggio tra Roma e Bari potrà scendere a circa tre ore. Importanti interventi anche in Sicilia, lungo l'asse Palermo-Catania-Messina, dove sono in corso i lavori di potenziamento e raddoppio della linea. Il primo lotto Bicocca-Catenanuova è già entrato in esercizio. A regime, i tempi di percorrenza tra Palermo e Catania potranno ridursi da tre a circa due ore. "Il nostro obiettivo è mettere progressivamente in esercizio i tratti completati, perché è importante dimostrare ai cittadini che i cantieri producono risultati concreti. Far vedere i benefici delle opere significa anche rafforzare la fiducia delle persone", ha concluso Inchingolo.