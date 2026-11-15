ASSISTENZA

Marrone fa Superman sulle Rsa.

Ma 16mila famiglie senza aiuti

Il vicepresidente celebra sui social il primato piemontese nei posti letto, esibendo muscoli e superpoteri. Una propaganda fuori luogo mentre migliaia di famiglie faticano a sostenere le rette. Protestano utenti e gestori. Canalis e Valle (Pd): "Semmai è il conte Mascetti"

A migliaia di famiglie piemontesi che ogni mese fanno i salti mortali per pagare la retta di una casa di riposo mancava giusto un supereroe. Ed eccolo spuntare: Maurizio Marrone, vicepresidente della Regione e assessore alle Politiche sociali, in versione Superman. Camicia aperta, muscoli in evidenza, cravatta svolazzante e sul petto, al posto della celebre S, il simbolo di “Scelta Sociale”, una delle misure più pubblicizzate dall’esponente di Fratelli d’Italia. Tutto confezionato con l’intelligenza artificiale e pubblicato sui social per celebrare il primato del Piemonte nel numero di posti letto nelle Rsa.

La classifica esibita nella grafica assegna alla regione 322 posti ogni 10mila residenti ultrasessantacinquenni, contro una media nazionale di 151. Un risultato che Marrone definisce «un record che ci riempie di orgoglio», attribuendolo agli «evidenti frutti delle misure regionali come Scelta Sociale», con 45 milioni di euro in tre anni e altri 10 milioni annunciati a breve.

Ora, che un amministratore rivendichi i risultati della propria attività è legittimo. Che scelga di farlo travestendosi da supereroe su una materia delicata come l’assistenza agli anziani non autosufficienti è già più discutibile. Un minimo di pudore e di sobrietà istituzionale non guasterebbe, soprattutto quando si parla della sofferenza delle persone più fragili e dei sacrifici economici, spesso enormi, sostenuti dai loro familiari. E sarebbe bene ricordare che Marrone non distribuisce denaro proprio: amministra risorse pubbliche, in questo caso in larga parte provenienti dai fondi europei. Ma evidentemente la tentazione di trasformare qualsiasi intervento in propaganda, vizio particolarmente diffuso dalle parti dei meloniani, non risparmia neppure chi avrebbe bisogno soprattutto di assistenza e rispetto.

Il trucco dei posti letto

C’è poi un problema decisamente più sostanziale. La classifica esibita da Marrone misura la disponibilità di posti letto, non quanti anziani ricevano effettivamente il sostegno economico del Servizio sanitario. Una distinzione che cambia radicalmente il giudizio sul presunto primato.

A ricordarlo sono i consiglieri regionali del Pd Monica Canalis e Daniele Valle, che contestano la rappresentazione trionfalistica del vicepresidente. Secondo i dati richiamati dai due esponenti dem, a ottobre in Piemonte risultavano 33.214 posti letto accreditati, ma quelli effettivamente convenzionati con il Servizio sanitario regionale erano poco più di 15mila. Altri 3mila ospiti circa avrebbero beneficiato del bonus Scelta Sociale.

Ed è proprio qui che si misura la distanza tra il primato sbandierato da Marrone e la realtà delle famiglie. Per un anziano non autosufficiente, la convenzione significa che l’Asl sostiene la quota sanitaria, pari generalmente alla metà della tariffa: su una retta di circa 3mila euro mensili, significa un contributo pubblico di 1.500 euro. Senza quella copertura, il costo può ricadere interamente sull’ospite e sulla sua famiglia.

Il bonus Scelta Sociale, pari a 600 euro mensili per i beneficiari della misura residenziale, costituisce certamente un aiuto, ma non equivale al riconoscimento della quota sanitaria prevista dai Livelli essenziali di assistenza. Tanto più che si tratta di un contributo temporaneo e sottoposto a requisiti. Secondo Canalis e Valle, circa 15mila ospiti delle Rsa piemontesi non ricevono alcun sostegno finanziario regionale. Una realtà che il manifesto muscolare di Marrone preferisce ignorare.

Le famiglie protestano

Del resto, non occorre attendere le critiche dell’opposizione per conoscere la situazione. Il 27 ottobre le associazioni che tutelano le persone non autosufficienti e i familiari degli anziani malati cronici hanno manifestato davanti a Palazzo Lascaris, mentre una delegazione veniva ascoltata dal Consiglio regionale. Maria Grazia Breda, presidente della Fondazione Promozione sociale, ha denunciato oltre 16mila piemontesi non autosufficienti privi della quota sanitaria per le Rsa e più di 14mila persone in attesa di interventi domiciliari. La richiesta alla Regione è di incrementare gradualmente le risorse fino a 50 milioni di euro aggiuntivi all'anno, per ridurre le liste d'attesa.

Anche Cgil e Federconsumatori hanno avviato una campagna di tutela e diffida nei confronti delle Asl, denunciando il mancato riconoscimento della copertura sanitaria agli aventi diritto. I loro dati indicano 11.616 persone in lista d’attesa per un progetto residenziale definitivo, oltre 3mila in più rispetto all’anno precedente.

Dietro quelle cifre ci sono famiglie costrette a consumare i risparmi, indebitarsi e, in alcuni casi, vendere immobili per continuare a garantire l’assistenza ai propri cari. Altro che superpoteri.

Anche le Rsa aspettano i soldi

A rendere ancora più stridente l’esultanza del vicepresidente ci sono le proteste degli stessi gestori delle strutture. Il Tavolo interassociativo delle Rsa piemontesi, presieduto da Michele Colaci, è tornato in questi giorni ad accusare la Regione per i ritardi nell’erogazione dei 18 milioni di euro della misura Protezione sociale, destinati a finanziare interventi assistenziali personalizzati. Le strutture, denunciano i rappresentanti del settore, hanno aderito al programma, predisposto i piani richiesti e anticipato le spese, senza avere ancora ricevuto i rimborsi.

Il presidente Alberto Cirio respinge l’accusa di ritardo, spiegando che l’utilizzo dei fondi europei richiede verifiche e procedure particolari. I pagamenti, secondo quanto annunciato dalla Regione, dovrebbero cominciare a dicembre. Cirio ha inoltre previsto un nuovo confronto a Bruxelles per rendere più rapide le procedure.

Non va meglio sul fronte dell’assistenza domiciliare. I finanziamenti nazionali relativi al 2025 per la non autosufficienza continuano a scontare ritardi che hanno messo in difficoltà i consorzi socioassistenziali piemontesi, costretti in diversi casi ad anticipare risorse proprie per garantire assegni di cura e servizi a domicilio.

Il conto del conte Mascetti

«Marrone si sente il Superman del sociale, ma la realtà è un tantino diversa», ironizzano Canalis e Valle, che gli contestano di confondere la disponibilità delle strutture con l’effettiva assistenza garantita ai cittadini. E per descrivere il meccanismo scelgono un altro personaggio, decisamente meno eroico: il conte Mascetti di Amici miei. «Più che Superman, Marrone che si vanta dei posti accreditati ricorda il conte Mascetti: ti invita al ristorante e il conto lo paghi tu».

Una battuta feroce, ma sostenuta da una questione concreta: disporre di molti posti letto è certamente positivo, tuttavia non basta a garantire il diritto alle cure quando migliaia di persone devono pagarle interamente di tasca propria.

Canalis e Valle chiedono «più attenzione e meno propaganda». E forse, prima ancora di discutere di cifre e classifiche, sarebbe sufficiente ristabilire una misura di decenza nella comunicazione istituzionale. La fragilità degli anziani e la fatica delle loro famiglie non sono il fondale di un fumetto elettorale.