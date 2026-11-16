SANITÀ

Sanità, non bastano 10 miliardi. Piemonte sempre più in rosso

Il rapporto della Ragioneria conferma che nel 2025 il Piemonte ha ricevuto 10,082 miliardi di finanziamenti effettivi, a fronte di una spesa sanitaria di 10,305 miliardi. Il disavanzo, inoltre, è passato da 113,9 milioni nel 2023 a 222,3 milioni nel 2025

Dieci miliardi di euro non bastano più a coprire la spesa sanitaria del Piemonte. Nel 2025 il sistema sanitario regionale ha assorbito 10,305 miliardi, circa 190 milioni in più rispetto all'anno precedente, mentre il finanziamento effettivo si è fermato a 10,082 miliardi, aumentando di appena 155 milioni. Una differenza che continua ad allargarsi e che si traduce in un disavanzo di 222,3 milioni, contro i 182,5 del 2024 e i 113,9 del 2023. In appena due anni il rosso è praticamente raddoppiato.

A mettere in fila le cifre è il Monitoraggio della spesa sanitaria pubblicato dalla Ragioneria generale dello Stato, lo stesso rapporto che, come abbiamo raccontato, ha fatto emergere l'intervento del governatore Alberto Cirio in veste di commissario ad acta per ripianare il deficit del 2025. Ma al di là della procedura straordinaria e del severo richiamo del Mef alla gestione regionale, sono proprio i numeri a descrivere una situazione nella quale l’aumento delle risorse disponibili non riesce a tenere il passo con quello delle uscite.

Il rosso dai tempi di Cirio

Il confronto con gli anni precedenti rende ancora più evidente il peggioramento. Nel 2019, quando si insediò la prima amministrazione guidata da Cirio, il disavanzo era di appena 9,4 milioni. I conti sarebbero poi tornati in positivo durante l’emergenza Covid, dal 2020 al 2022, per precipitare nuovamente in territorio negativo nel 2023. Da allora, ogni esercizio si è chiuso con un risultato peggiore del precedente.

E non si può neppure sostenere che siano mancati gli stanziamenti aggiuntivi. Il finanziamento effettivo della sanità piemontese è passato dai 9,569 miliardi del 2023 ai 9,927 del 2024, fino a superare quota 10 miliardi nel 2025. Ma la spesa è cresciuta più rapidamente, raggiungendo appunto i 10,305 miliardi. Le maggiori entrate vengono assorbite dall’incremento dei costi, senza riuscire a riportare stabilmente in equilibrio i bilanci.

Gli stessi numeri della Ragioneria sono stati illustrati questa mattina in commissione dall’assessore Federico Riboldi, che ne propone una lettura decisamente più rassicurante. Nella relazione presentata a Palazzo Lascaris, l’aumento della spesa sanitaria piemontese, passata dagli 8,241 miliardi del 2016 ai 10,305 del 2025, viene indicato come la dimostrazione di un progressivo rafforzamento del sistema. In dieci anni oltre 2 miliardi in più, pari a un incremento del 25%. Limitando il confronto al periodo dal 2019 al 2025, corrispondente alle amministrazioni guidate da Cirio, la crescita è stata di 1,77 miliardi (+20,8%), peraltro inferiore a quella nazionale, pari al 22,7%. Secondo la lettura proposta dall’assessorato, questa maggiore spesa avrebbe consentito di rafforzare gli organici, ampliare l’offerta assistenziale e migliorare l’accessibilità alle cure. Ma le tabelle presentate documentano quanto si è speso, non quante prestazioni aggiuntive siano state garantite né quanto siano diminuiti i tempi di attesa. E soprattutto resta senza risposta la questione centrale: perché, pur aumentando i finanziamenti, il sistema sanitario piemontese continua a chiudere i bilanci in perdita? Leggi qui la relazione di Riboldi

Personale, servizi e farmaci

Le ragioni dell’aumento della spesa sono molteplici. Il rapporto del Mef individua tra le componenti più rilevanti il costo del personale dipendente, che in Piemonte nel 2025 ha raggiunto 3,479 miliardi, con un incremento di oltre 95 milioni rispetto all'anno precedente. Un aumento sul quale incidono anche i rinnovi contrattuali, ma che conferma il peso di questa voce nei conti delle aziende sanitarie.

Proprio sul personale Riboldi concentra una parte significativa della sua ricostruzione. Tra il 2016 e il 2025 la relativa spesa è aumentata di 690,8 milioni (+24,8%). Ma è soprattutto il confronto tra le due stagioni amministrative a essere messo in evidenza: dal 2016 al 2019 l’incremento era stato di 74,5 milioni, con una crescita media annua dello 0,9%; dal 2019 al 2025 è salito a 616,3 milioni, con una media annua del 3,3%. Un’accelerazione indiscutibile sul piano finanziario, che tuttavia comprende anche gli effetti dei rinnovi contrattuali e non consente, da sola, di misurare l’effettivo rafforzamento degli organici.

Continua a crescere anche il capitolo dei consumi intermedi diversi dai prodotti farmaceutici, nel quale rientra una vasta gamma di acquisti, forniture e servizi, compresi i contratti esterni utilizzati per sopperire alla carenza di personale o garantire prestazioni e orari aggiuntivi. In Piemonte questa voce ha comportato nel 2025 una spesa di 2,348 miliardi, quasi 47 milioni in più rispetto al 2024. E questo nonostante la riduzione del ricorso a professionisti esterni e le reinternalizzazioni rivendicate già lo scorso anno dall'assessore Riboldi.

Sul fronte della farmaceutica, la spesa piemontese per i prodotti farmaceutici è salita da 1,189 a 1,206 miliardi, con un incremento di circa 17,5 milioni. La sua incidenza sul totale della spesa sanitaria è leggermente diminuita, passando dall’11,8% all’11,7%, ma rimane superiore alla media nazionale, scesa dall’11,6% all’11,4%. Una riduzione percentuale che non equivale, dunque, a una diminuzione dei costi effettivi.

Altri 3,9 miliardi dalle famiglie

E mentre la spesa pubblica cresce senza riuscire a evitare i disavanzi, aumenta anche quella sostenuta direttamente dai cittadini. In Piemonte, nel 2025, le spese sanitarie rilevate attraverso il Sistema Tessera sanitaria hanno raggiunto 3,89 miliardi di euro, contro i 3,72 miliardi dell’anno precedente, con un incremento del 4,4%.

Ancora più significativo il confronto con il 2019, quando la cifra si fermava a 2,84 miliardi. In sei anni, dunque, oltre un miliardo in più pagato direttamente dai piemontesi per farmaci, visite, esami, cure odontoiatriche, ticket e altre prestazioni sanitarie.

Naturalmente, non tutto questo aumento può essere attribuito alle liste d’attesa. Le cifre comprendono prestazioni di natura diversa e risentono anche della progressiva estensione degli obblighi di comunicazione al Sistema Tessera sanitaria. Resta però il crescente peso della spesa privata, alla quale concorre anche la difficoltà di ottenere visite ed esami attraverso il servizio pubblico in tempi ragionevoli. Per chi non può aspettare mesi, rivolgersi a pagamento diventa spesso una necessità, più che una scelta.

Italia, deficit da 3,5 miliardi

Quello piemontese è parte di un problema che riguarda gran parte del Paese. Il disavanzo complessivo della sanità italiana, registrato nel 2025 prima degli interventi di copertura, ha superato i 3,5 miliardi, il livello più alto dal 2016. In un solo anno il rosso è aumentato del 40%, passando dai 2,52 miliardi del 2024 agli oltre 3,5 del 2025.

Non tutte le Regioni, però, chiudono i conti in perdita. La Lombardia ha registrato un saldo positivo di 11,8 milioni e ancora meglio ha fatto il Veneto, con 17,1 milioni. In attivo anche Umbria (1,3 milioni), Marche (1,1), Campania (1,9), mentre il primato spetta al Lazio, con 36,2 milioni. Per le altre quindici prevale il segno meno, sia pure con differenze significative nell’entità del disavanzo e nell’andamento rispetto all’esercizio precedente. Per le autonomie speciali, inoltre, i saldi risentono delle diverse modalità di finanziamento e copertura della spesa sanitaria.

E se i bilanci pubblici peggiorano, non va meglio sul fronte di quanto gli italiani pagano direttamente per curarsi. Nel 2025 la spesa sanitaria privata rilevata dal Sistema Tessera sanitaria ha raggiunto 49,24 miliardi, con un aumento del 6,1% rispetto all'anno precedente. Una cifra che si affianca ai 143,4 miliardi di spesa sanitaria pubblica risultante dai conti economici degli enti sanitari, pur trattandosi di aggregati contabili differenti.

Anche questo dato contribuisce a descrivere il peso crescente della salute sulle tasche degli italiani. A livello nazionale, le visite specialistiche e gli interventi rappresentano il 47,6% della spesa privatarilevata. Una quota significativa che comprende anche le prestazioni odontoiatriche, ma che dà la misura delle risorse destinate direttamente dai cittadini alle cure.

Leggi qui il Rapporto del Mef

Liste d'attesa, quanto ci costano

Proprio sulle liste d’attesa si innestano ulteriori spese che, nel caso del Piemonte, ammontano a circa 30 milioni di euro. Sono le risorse stanziate per remunerare le prestazioni aggiuntive dei professionisti sanitari, chiamati a garantire visite ed esami nelle ore serali, nei giorni festivi e prefestivi, con l'obiettivo di ridurre i tempi delle prenotazioni.

Un sistema nel quale il costo è commisurato all’impegno orario di medici e infermieri, anziché al numero delle prestazioni effettivamente erogate. Con il rischio che una singola visita o un esame finiscano per costare al servizio pubblico molto più delle tariffe ordinarie. Una criticità già emersa in passato e che pone il problema non soltanto di quanto si spende, ma anche di quante prestazioni si riescono a garantire con le risorse impiegate.

Anche su questo terreno si giocherà la complessa partita per affrontare quella che resta una delle più gravi patologie del sistema sanitario piemontese. Il governatore Cirio ha preannunciato un piano che prevede l’utilizzo di fondi europei per ridurre drasticamente i tempi di attesa, rafforzando il servizio pubblico ma ricorrendo ulteriormente anche alla sanità privata accreditata.

A quest’ultima verrebbero remunerate le prestazioni effettivamente erogate, superando così il rischio di pagare una visita o un esame molto più delle tariffe previste, come può accadere – ed è già accaduto – con il sistema delle prestazioni aggiuntive nel pubblico.

E il 2026 preoccupa ancora

Il nuovo piano guarda al 2027, mentre sull’anno che sta per concludersi grava un andamento della spesa che non lascia intravedere inversioni di tendenza. Nei mesi scorsi, sommando le previsioni formulate dalle aziende sanitarie e ospedaliere piemontesi, era emerso un disavanzo potenziale di circa 870 milioni di euro. Una stima considerata eccessiva e destinata a ridimensionarsi attraverso le misure correttive richieste ai vertici delle Asl, ma che restituisce la dimensione delle difficoltà con cui il sistema è chiamato a confrontarsi.

Un’incertezza sulla quale insiste anche la relazione presentata oggi da Riboldi in commissione, dove si sottolinea come, in attesa della definizione del riparto delle risorse finanziarie, non sia ancora possibile quantificare definitivamente il disavanzo del 2026. Una cautela contabile comprensibile, che tuttavia non modifica il quadro già documentato dalla Ragioneria.

Il disavanzo del 2025 è stato ripianato, sia pure attraverso quella procedura straordinaria che ha imposto a Cirio di agire come commissario ad acta. Per il 2026 bisognerà attendere i conti definitivi, ma il problema è già evidente: i finanziamenti aumentano, la spesa cresce ancora di più e i cittadini continuano a pagare di tasca propria una quota sempre maggiore delle cure.

La sanità piemontese ha ormai superato la soglia dei dieci miliardi di finanziamento annuo. Eppure non sono sufficienti. Continuare ad aggiungere risorse senza riuscire a governare l'aumento dei costi significa rischiare di ritrovarsi, ogni anno, con lo stesso problema. Soltanto con cifre sempre più alte.