Assoprevidenza, Corbello confermato presidente

Sergio Corbello, astigiano di nascita, classe 1951, è stato riconfermato alla presidenza di Assoprevidenza, l'Associazione italiana per la previdenza e l'assistenza complementare. Lo fa sapere lo stesso organismo in una nota, nella quale si specifica che è stato designato vicepresidente vicario Claudio Graziano, vicepresidente Giuseppe Longo, tesoriere Giuseppe Chianese; gli altri consiglieri sono Agostino Cingarlini, Gianni Degan, Emiliano De Salazar, Carlo De Simone, Ilenia Dibennardo, Luigi di Falco, Andrea Laruccia, Caterina Miscia, Fabio Porcelli, Antonella Portalupi, Anna Maria Selvaggio. Inoltre, il consiglio direttivo di Assoprevidenza ha scelto tra studiosi e professionisti quali nuovi consiglieri Franca Maino, Fabio Marchetti, Eugenio Ruggiero, Pasquale Sandulli, Nicola Tilli. Nella carica di direttore dell'associazione è stata confermata, infine, Tiziana Tafaro, romana, già presidente del Consiglio nazionale degli attuari.