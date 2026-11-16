Terminata l'occupazione di Palazzo Nuovo all'università di Torino

È terminata questa mattina l'occupazione di Palazzo Nuovo, sede delle facoltà umanistiche dell'Università di Torino. La conclusione, anticipata rispetto alla data inizialmente prevista del 20 novembre, giorno dello sciopero generale, era già emersa nelle scorse ore da ambienti vicini all'assemblea studentesca. L'occupazione era cominciata il 9 novembre, dopo la fine di quella al Campus Luigi Einaudi, durata quattordici giorni. Già ieri, dopo un pranzo sociale all'interno della sede universitaria, erano iniziate le operazioni di pulizia e ripristino degli spazi, come era avvenuto al Campus Luigi Einaudi. Anche l'incontro con lo storico e divulgatore Alessandro Barbero, inizialmente previsto per questo pomeriggio a Palazzo Nuovo, è stato spostato nella main hall del Campus. All'esterno dell'edificio, in via Sant'Ottavio, è stato esposto uno striscione con la scritta "La mobilitazione continua". Nelle prossime ore, a quanto si apprende, è previsto un sopralluogo dei tecnici per verificare eventuali danni all'interno della struttura. Durante i primi giorni dell'occupazione si era verificato un incidente nel quale due writer erano precipitati da un'altezza di circa dieci metri.