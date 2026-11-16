SACRO & PROFANO

Il Signore sia con voi. E il Pos pure

Intesa Sanpaolo e Nexi portano i pagamenti digitali in chiesa. Una cassetta di legno accetta monete, banconote, carte e smartphone. Il progetto piace ai vescovi e aveva già ricevuto la benedizione di Papa Francesco. Purché la tecnologia non disturbi la messa

Un tempo bastava una monetina, oggi serve lo smartphone. E se la cassetta delle offerte non tintinna, non significa necessariamente che i fedeli siano diventati più tirchi: magari hanno appena pagato con il contactless. Anche la questua entra nell’era digitale, con buona pace di chi continua a frugarsi nelle tasche alla ricerca di qualche spicciolo proprio mentre passa il sacrestano. A portare la tecnologia tra i banchi della chiesa è Intesa Sanpaolo, insieme a Nexi, con un progetto dal nome decisamente appropriato: Oblatio.

L’idea è semplice, ma ingegnosa. Una cassetta di legno, del tutto simile a quelle tradizionali, custodisce al suo interno un Pos portatile e silenzioso. Chi vuole lasciare un’offerta può continuare a infilarci monete e banconote oppure avvicinare la carta di credito, il bancomat, il telefonino o persino lo smartwatch. Nessun obbligo di conversione, almeno da questo punto di vista: il contante conserva piena cittadinanza.

Il progetto nasce a Bergamo, su iniziativa di Digital Charity, una giovane società benefit specializzata in soluzioni tecnologiche per la raccolta delle donazioni, con il sostegno della diocesi locale. Intesa Sanpaolo ha collaborato allo sviluppo e Nexi ha messo a disposizione la propria esperienza nei sistemi di pagamento. La novità non sta tanto nell’utilizzo del Pos, già comparso in diverse chiese italiane, quanto nell’averlo incorporato nello stesso contenitore utilizzato durante la celebrazione. Una sorta di cestino delle offerte 2.0, progettato per non alterare i tempi e i gesti della liturgia.

La benedizione del Papa

A quanto pare, l’innovazione ha trovato estimatori anche ai piani alti delle gerarchie ecclesiastiche. Il vescovo di Bergamo, Francesco Beschi, racconta di aver seguito il progetto fin dalla nascita e di aver particolarmente apprezzato che a idearlo siano stati dei giovani, cresciuti nell’esperienza degli oratori.

«Fin dall’inizio il progetto ha avuto la benedizione di Papa Francesco, che lo ha considerato un esempio di Chiesa in uscita», ricorda il presule, sottolineando anche l’accompagnamento della Conferenza episcopale italiana. Il cardinale Matteo Zuppi, presidente della Cei, vede nella digitalizzazione un’opportunità per allargare la partecipazione e rendere più trasparente la gestione delle offerte, senza snaturare il valore spirituale della donazione.

Del resto, il rapporto tra altare e pagamenti elettronici ha già una sua piccola storia. Nel 2025 Banco Bpm e Numia, d’intesa con la Cei, avevano avviato il progetto 100 totem in 100 chiese, partendo da esperienze pilota a Milano e Assisi. Il Pos era arrivato persino a Sotto il Monte Giovanni XXIII, paese natale del Papa Buono, dove non tutti i fedeli avevano accolto con entusiasmo la novità. Qualcuno aveva protestato sui social, evidentemente poco disposto a vedere la tecnologia spingersi fino all'offertorio.

Da allora le iniziative si sono moltiplicate. Nel gennaio scorso anche la basilica papale di Santa Maria Maggiore, a Roma, ha introdotto le donazioni digitali, mentre a Bologna, nella basilica di San Petronio, sono comparsi i terminali elettronici e la diocesi ha annunciato un progetto destinato a coinvolgere alcune decine di parrocchie.

La carità diventa tracciabile

Per Intesa Sanpaolo l’iniziativa rientra nelle attività dedicate all’innovazione sociale e al sostegno delle comunità. Ma, oltre a rendere più comoda la vita ai fedeli che ormai non usano quasi più il contante, il sistema offre vantaggi anche a parroci e amministratori ecclesiastici: meno denaro da custodire, minori rischi di furti e una contabilità più semplice, grazie alla tracciabilità dei versamenti elettronici.

«È la tecnologia ad adattarsi ai gesti della tradizione e non il contrario», spiega Paolo Bonassi, chief social impact officer della banca, rivendicando una soluzione capace di conciliare innovazione, sicurezza e partecipazione alla vita comunitaria.

Il dispositivo, sperimentato con diverse comunità ecclesiali e con i volontari che si occupano della raccolta, potrà essere utilizzato anche fuori dalla messa, per finanziare attività pastorali, iniziative degli oratori e progetti di solidarietà. Restano da conoscere nel dettaglio i costi e le eventuali commissioni a carico delle parrocchie, che non vengono precisati nell'annuncio.

Oblatio sarà presentato il 24 novembre al Salone dei Pagamenti di Milano, dove il mondo della finanza digitale incontrerà, per una volta, quello delle offerte domenicali. E così, dopo aver conquistato negozi, ristoranti e mercati, il pagamento elettronico arriva anche tra i banchi della chiesa. La carità resta una virtù teologale. Ma per praticarla, d’ora in poi, non sarà indispensabile avere il resto.