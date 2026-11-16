POLITICA & SANITÀ

Piemonte, sanità già commissariata. Mef: urgente migliorare la gestione

La vera storia dei 220 milioni "pescati" dalle casse degli altri assessori per coprire il buco nel 2025. Cirio ha dovuto agire come commissario ad acta per ripianare il disavanzo entro i termini di legge. La versione "morbida" di Riboldi smentita dalle carte

La sanità del Piemonte è già stata commissariata. Quell’operazione che nel maggio scorso ha portato a mettere le mani in vari capitoli di spesa della Regione – dai Trasporti all’Università, dalle politiche sociali alle risorse idriche – per trovare più di 200 milioni necessari a tamponare il buco della sanità era stata spiegata – in primis dall’assessore Federico Riboldi – come una sorta di prestito temporaneo per finanziare interventi migliorativi del servizio sanitario.

In realtà, dietro quella manovra c’era l’obbligo di ripianare un disavanzo che la Regione non era riuscita a coprire entro i termini di legge, tanto da costringere il presidente Alberto Cirio ad assumere i poteri di commissario ad acta. Non ancora il commissariamento dell’intera sanità piemontese, ma un primo intervento sostitutivo che segnala la gravità della situazione e che, se gli squilibri dovessero aggravarsi e la Regione non rispettasse gli obblighi di un eventuale Piano di rientro, potrebbe preludere a misure ben più pesanti, fino al commissariamento della gestione sanitaria.

A ricostruire l’accaduto è il Monitoraggio della spesa sanitaria appena pubblicato dalla Ragioneria generale dello Stato, che alla vicenda piemontese dedica anche un severo richiamo sulla gestione dei conti.

La firma da commissario

Il rapporto ricorda che il Piemonte aveva chiuso il quarto trimestre del 2025 con un disavanzo valutato in 221,788 milioni di euro, mentre la quota residua da ripianare era stata fissata in 209,798 milioni. Il termine del 30 aprile 2026, previsto dalla legge per assicurare la copertura, era però trascorso senza che questa fosse stata completata.

A quel punto è scattata la procedura prevista dall’articolo 1, comma 174, della legge 311 del 2004. Come scrive espressamente la Ragioneria, il presidente della Regione, «in qualità di Commissario ad acta», ha provveduto ad approvare il bilancio consolidato del servizio sanitario regionale e ad adottare gli atti necessari alla copertura del disavanzo entro il 31 maggio.

Una formula che cambia la lettura politica della vicenda. Non soltanto una manovra decisa dal Grattacielo Piemonte per destinare maggiori risorse alla sanità, ma il ripiano di un disavanzo per il quale era ormai scattato un preciso obbligo di legge, con l’intervento sostitutivo del presidente.

I 209 milioni trovati altrove

La legge regionale numero 9 del 7 maggio 2026 ha individuato le risorse per coprire i 209,798 milioni mancanti. Di questi, 193,4 milioni sono stati reperiti attraverso riduzioni di stanziamenti di altri capitoli del bilancio, mentre circa 16,4 milioni provenivano da somme restituite da amministrazioni pubbliche.

Nel dettaglio, la manovra ha interessato l’istruzione universitaria, la tutela delle risorse idriche, il trasporto ferroviario e le politiche sociali, oltre alla sospensione di quote capitale dei mutui. Una redistribuzione che aveva suscitato le proteste delle opposizioni e le perplessità (per usare un eufemismo) degli assessori interessati dai trasferimenti di risorse.

Il 26 maggio, con il decreto numero 33, Cirio è intervenuto nella veste di commissario ad acta. E il successivo esame del Tavolo ministeriale, nella riunione del 22 giugno, ha riconosciuto la copertura del disavanzo. Nel complesso, le misure valutate positivamente sono ammontate a 222,337 milioni, consentendo di raggiungere un avanzo contabile di appena 549mila euro.

La Giunta ha sempre sostenuto il carattere temporaneo dell’operazione e, con l’assestamento approvato il 31 luglio, Cirio e l’assessore al Bilancio Andrea Tronzano hanno annunciato il reintegro integrale delle risorse nei capitoli originari. Una questione distinta, però, da quella del ripiano del disavanzo e dalla procedura commissariale utilizzata per assicurarlo.

La bacchettata del Mef

Il passaggio più significativo del rapporto arriva subito dopo. Il Tavolo di verifica ministeriale, preso atto della rilevante perdita di bilancio del 2025, ha sollecitato la Regione a migliorare il governo del servizio sanitario attraverso un «urgente rafforzamento delle capacità programmatorie, amministrativo-contabili e gestionali», per garantire un equilibrio strutturale dei conti.

Non basta, insomma, trovare ogni anno le risorse necessarie a ripianare le perdite. Il ministero chiede di intervenire sulla programmazione, sull’amministrazione e sulla gestione del sistema, affinché la spesa possa essere sostenuta stabilmente dai finanziamenti disponibili.

Ed è qui che il richiamo assume un significato ancora più pesante. Il ricorso ai poteri di commissario ad acta per ripianare il disavanzo rappresenta già un primo intervento sostitutivo previsto dalla legge. Non equivale al commissariamento dell’intera sanità regionale, ma segnala che la gestione ordinaria non è riuscita a rispettare le scadenze imposte per il riequilibrio dei conti. Se gli squilibri dovessero aggravarsi, fino a imporre un Piano di rientro, e la Regione non fosse in grado di rispettarne gli obblighi, si potrebbe arrivare al commissariamento vero e proprio del servizio sanitario, con una ben più ampia sottrazione di poteri alla gestione ordinaria. Un rischio che rende ancora più significativo l’avvertimento della Ragioneria.

Un giudizio che pesa sulla conduzione della sanità piemontese, affidata politicamente a Federico Riboldi, e sulla responsabilità complessiva della Giunta. Tanto più alla luce delle previsioni formulate dalle aziende sanitarie e ospedaliere per il 2026, che nei mesi scorsi avevano fatto emergere un disavanzo potenziale di circa 870 milioni di euro, destinato a essere ridimensionato attraverso le misure correttive richieste ai direttori generali.

La versione di Riboldi

Vale allora la pena rileggere le parole pronunciate dall’assessore alla Sanità il 6 maggio, durante la discussione a Palazzo Lascaris. Riboldi aveva sostenuto che il provvedimento non comportava tagli ad altri capitoli, ma rappresentava un maggiore investimento del bilancio regionale nella sanità. Aveva inoltre spiegato che le risorse sarebbero state reintegrate, definendo l’operazione uno «scostamento di bilancio» e uno «scostamento di tempi» che avrebbe consentito di chiudere il provvedimento con il consenso del Mef, senza rinunciare agli altri interventi programmati dalla Regione.

Una rappresentazione che insisteva sulla scelta politica di garantire più servizi e sulla temporaneità degli spostamenti finanziari. Il rapporto della Ragioneria aggiunge però un elemento essenziale: la Regione doveva ripianare il disavanzo e, non avendo completato la copertura entro la scadenza, ha dovuto ricorrere alla procedura che attribuisce al presidente i poteri di commissario ad acta.

Il pareggio non basta

Sul piano formale, la vicenda del 2025 si è conclusa positivamente: il Tavolo ministeriale ha giudicato sufficienti le coperture adottate e ha considerato la Regione adempiente. Ma la chiusura contabile non coincide con la soluzione dei problemi che hanno prodotto il disavanzo.

Il pareggio ottenuto grazie all’intervento commissariale ha consentito al Piemonte di superare la verifica sul 2025. Ma non basta a cancellare il problema di fondo, tanto meno il richiamo del Mef. La Regione ha evitato conseguenze ulteriori ripianando il disavanzo, senza però dimostrare di averne rimosso le cause. E adesso il rischio è che l’eccezione diventi la regola, con conti sempre più difficili da governare e margini di autonomia progressivamente ridotti. Cirio ha già dovuto indossare una volta i panni del commissario per rimettere in ordine i bilanci. La vera sfida sarà evitare che, per governare la sanità piemontese, quei poteri straordinari finiscano per diventare necessari su ben altra scala.