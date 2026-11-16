L'Università di Torino verifica i danni dopo l'occupazione di Palazzo Nuovo

Dopo la fine dell'occupazione di Palazzo Nuovo, l'Università di Torino avvia le verifiche sulle condizioni dell'edificio, la valutazione degli eventuali danni e l'individuazione degli interventi di pulizia e ripristino. L'obiettivo è consentire la ripresa delle attività in presenza nel più breve tempo possibile. In una nota l'Ateneo sottolinea: "La priorità dell'Università di Torino è ora riportare l'edificio nella piena disponibilità di tutta la comunità di studentesse e studenti, docenti e personale, consentendo la ripresa delle attività in presenza nel più breve tempo possibile". "A questo scopo sono necessarie verifiche sulle condizioni degli spazi, la valutazione dei danni e l'individuazione degli interventi di pulizia e ripristino - prosegue -. Come sempre, l'Ateneo garantirà la massima trasparenza nella comunicazione degli esiti delle verifiche, degli eventuali costi e dei tempi di riapertura". La nota si conclude con un ringraziamento alla comunità universitaria: "La Rettrice, il Prorettore e la governance dell'Ateneo ringraziano la comunità universitaria per la responsabilità mostrata in questi giorni difficili. Un grazie particolare va a chi ha garantito la continuità delle attività, ha gestito le emergenze e ha ridotto i disagi per chi studia e lavora", conclude la nota .