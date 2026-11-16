Cirio, soddisfatti per aver garantito il diritto allo studio

"Noi siamo molto soddisfatti perché abbiamo contribuito concretamente a restituire il diritto allo studio a tutti quegli studenti che vogliono soltanto andare a scuola, per rispetto alla loro volontà di studiare, per rispetto ai soldi che hanno pagato di tasse universitarie e di libri, per rispetto agli affitti che continuano a pagare in questa città per frequentare l'università. Pertanto, in mezzo a tante parole, la Regione Piemonte è riuscita concretamente a dare una risposta che ha risolto un problema". Così il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, nella prima giornata di lezione nel Centro congressi della Regione per gli studenti dell'Università di Torino che non hanno più potuto frequentare negli spazi di Palazzo Nuovo per via dell'occupazione, terminata oggi.