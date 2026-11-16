Sicurezza nei cantieri, tre imprenditori denunciati in Valsesia

I carabinieri del Nucleo ispettorato del lavoro di Vercelli hanno effettuato una serie di controlli nei cantieri edili situati nei comuni di Scopello e Piode, località a maggiore vocazione turistica della Valsesia (Vercelli). L'obiettivo è stato verificare il rispetto delle norme sulla sicurezza e prevenire situazioni di pericolo, non soltanto per gli operai impegnati nei lavori, ma anche per cittadini e turisti che frequentano la zona. Il bilancio dell'attività ispettiva è di tre imprese controllate, sei lavoratori identificati e tre titolari denunciati in stato di libertà per violazioni al Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro. Le principali irregolarità hanno riguardato i ponteggi, in alcuni casi privi delle necessarie garanzie di sicurezza, per l'assenza del Piano di montaggio, uso e smontaggio, oppure caratterizzati da gravi carenze strutturali. In uno dei cantieri ispezionati, in particolare, è stata rilevata una distanza superiore ai 20 centimetri tra le tavole di calpestio e la parete dell'edificio. Ai tre titolari denunciati sono state impartite specifiche prescrizioni per eliminare le irregolarità riscontrate e ripristinare le condizioni di sicurezza, oltre a sanzioni per un importo complessivo superiore a 3.800 euro.