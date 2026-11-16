Dopo l'occupazione di Palazzo Nuovo gli studenti rilanciano la protesta

L'occupazione di Palazzo Nuovo a Torino è terminata, ma gli studenti universitari annunciano che la mobilitazione contro la guerra, il riarmo e il carovita proseguirà. In un messaggio diffuso dall'assemblea studentesca si legge: "La fine dell'occupazione di Palazzo Nuovo non rappresenta quindi una conclusione, ma un rilancio concreto della mobilitazione, a partire dallo sciopero internazionale studentesco il 20 novembre. Come studenti che hanno occupato i loro atenei ora vogliamo essere protagonisti della cacciata del governo Meloni", affermano gli studenti. Nel messaggio l'assemblea rivendica il percorso iniziato con l'occupazione del Campus Luigi Einaudi e proseguito a Palazzo Nuovo, sostenendo di aver aperto spazi di dibattito e partecipazione sui problemi dell'università. Le rivendicazioni, spiegano gli studenti, riguardano anche l'Ateneo, Edisu e il ministero dell'Università, con particolare attenzione al diritto allo studio, agli alloggi e alle borse di studio. "Nonostante gli attacchi della ministra Bernini e la persistente chiusura al dialogo da parte della governance universitaria, non abbiamo intenzione di arretrare - si legge ancora -. Continuiamo a rifiutare ogni forma di arruolamento e militarizzazione degli atenei, opponendoci alla trasformazione delle università in strumenti al servizio dell'industria bellica e delle politiche di guerra. Allo stesso tempo, non accettiamo che i costi della crisi e del carovita continuino a ricadere sulle spalle di studenti e studentesse". "Noi vogliamo risorse per il welfare, l'istruzione e il futuro, non per la guerra", concludono.