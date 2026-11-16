LA SACRA FAMIGLIA

Pioniere delle fabbriche altrui. Elkann dà lezioni d'industria

Il presidente di Stellantis celebra lo spirito imprenditoriale e l'eredità Agnelli. Peccato che il suo curriculum racconti soprattutto cessioni e disimpegni. Da Iveco a Comau, fino all'ultima operazione su Cnh. E mentre lui predica il futuro, Mirafiori torna in cassa integrazione

Ci voleva John Elkann per ricordare agli italiani che, per salvare l’industria, occorre «spirito pionieristico». Lui che non ha dovuto fondare un’azienda partendo da un’officina, cercare capitali o rischiare il patrimonio di famiglia per costruire una fabbrica. Quello, semmai, lo hanno fatto altri. A lui è toccato ereditarne un impero e, negli anni, amministrarne una progressiva trasformazione, con una particolare inclinazione a vendere pezzi di ciò che i predecessori avevano costruito. Una forma di pionierismo anche questa, per carità. Purché non si confonda l’arte di investire con quella di fare industria.

La lezione è arrivata oggi da Spoleto, dove il presidente di Stellantis e Ferrari, nonché amministratore delegato di Exor, ha partecipato alle celebrazioni per i sessant’anni della Meccanotecnica Umbra, impresa nata nel 1966 grazie anche all’iniziativa di Maria Sole Agnelli, sorella dell’Avvocato e zia dello stesso Elkann. Una storia autenticamente industriale: da un territorio agricolo a un’attività manifatturiera diventata internazionale, oggi con circa 700 dipendenti e una presenza in diversi Paesi.

«Per difendere l’industria rendendola competitiva, lo spirito che bisogna avere in questo momento storico è proprio quello pionieristico», ha spiegato Elkann, elogiando il coraggio di chi sessant’anni fa seppe inventare qualcosa di nuovo. Concetto ineccepibile. Il problema nasce quando si passa dalle parole alle scelte di chi le pronuncia.

La grande stagione delle vendite

Il catalogo è piuttosto eloquente. Comau, gioiello torinese dell’automazione industriale, è passata nel 2024 sotto il controllo del fondo americano One Equity Partners. Iveco è finita nell’orbita dell’indiana Tata Motors, che ne ha acquisito il controllo a fine ottobre. E appena una settimana fa Cnh, altra creatura della galassia Agnelli, ha annunciato l’accordo per cedere il 70% delle macchine movimento terra alla giapponese Kobelco: un’operazione da 700 milioni di dollari, ancora da perfezionare.

Naturalmente i tempi sono cambiati. Le boite del secolo ferrigno, con le loro ciminiere e i loro capitani d’industria, appartengono a un altro mondo. Oggi contano tecnologie, mercati globali, capacità di spostare capitali e cogliere nuove opportunità. Elkann ha certamente dimostrato di sapersi muovere su questo terreno, trasformando sempre più la cassaforte di famiglia in un investitore internazionale, dalla sanità alla tecnologia, al lusso. Più gestore di partecipazioni che capitano d’industria. Una scelta legittima. Ma almeno si abbia l’accortezza di non impartire troppe lezioni a chi continua a produrre bulloni, componenti e macchinari.

Startup milionarie, operai in cassa

A Spoleto, peraltro, Elkann ha rivendicato anche i successi di Vento, il programma di investimento nelle startup sostenuto da Exor: 250 società finanziate e oltre 3mila posti di lavoro creati in dieci anni, secondo i dati illustrati dal presidente. Risultati meritevoli, senza dubbio. Peccato che proprio oggi, mentre il rampollo celebra i pionieri umbri, alle Carrozzerie di Mirafiori sia iniziata un’altra settimana di cassa integrazione per gli addetti alla Fiat 500. E che, nonostante la ripresa dei volumi rispetto al disastroso 2025, la produzione italiana di Stellantis resti ben lontana dai livelli degli anni precedenti.

Elkann, parlando della concorrenza internazionale, ha osservato che il mondo si sta chiudendo, tra dazi e regolamentazioni, e che occorre distribuire maggiormente le decisioni sui territori. Un’analisi difficilmente contestabile. Resta da capire quale posto avrà l’Italia, e soprattutto Torino, in questa nuova geografia industriale.

Perché a Campello sul Clitunno, sessant’anni fa, Maria Sole Agnelli contribuì a trasformare un’economia agricola in una realtà industriale. Il nipote, oggi, racconta come si costruisce il futuro mentre una parte dell’industria ricevuta in eredità cambia padrone. Forse è proprio questa la differenza tra i pionieri e gli eredi: i primi aprivano fabbriche, i secondi aprono dossier di vendita.