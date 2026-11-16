Minaccia passeggeri con un coltello sul bus, arrestato 17enne a Torino

Un ragazzo di 17 anni è stato arrestato dai carabinieri a Torino dopo aver minacciato con un coltello i passeggeri di un autobus della linea 46 Gtt e aver tentato di rapinare un coetaneo. L'episodio è avvenuto lunedì sera, in strada del Fortino, nel quartiere Aurora. Il giovane è accusato di tentata rapina aggravata. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, il diciassettenne avrebbe prima minacciato i passeggeri del mezzo pubblico e poi puntato la lama al volto di un altro ragazzo di 17 anni, nel tentativo di impossessarsi di soldi e sigarette. Diversi passeggeri e la centrale operativa Gtt hanno chiamato il 112. I carabinieri del nucleo radiomobile, arrivati in pochi minuti, hanno raccolto una descrizione del giovane e lo hanno rintracciato a poche decine di metri dall'autobus, che nel frattempo era rimasto fermo. Il diciassettenne, già con precedenti, aveva ancora con sé il coltello, lungo 16 centimetri. Dopo l'arresto è stato accompagnato al centro di prima accoglienza, su disposizione della procura per i minorenni.