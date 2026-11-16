ECONOMIA DOMESTICA

Turismo fai da te, ahi ahi ahi!

70 milioni senza una rotta

La Corte dei conti mette sotto esame la promozione turistica piemontese: programmazione tardiva, obiettivi non misurabili e scarse verifiche sui risultati. Nel mirino anche le prestazioni esterne di Visit Piemonte e le sei Atl, poco coordinate tra loro

Il Piemonte richiama sempre più turisti, ma quanto di questa crescita sia merito dei soldi pubblici spesi per promuoverlo resta un’incognita. Le presenze aumentano, gli stanziamenti pure, mentre la capacità di verificare se campagne pubblicitarie, eventi e iniziative abbiano prodotto i risultati sperati sembra essere rimasta al palo. Settanta milioni di euro nel 2025, una cifra cresciuta sensibilmente nell’ultimo triennio, senza che la Regione disponga di strumenti adeguati a misurare l’efficacia dei propri interventi.

A mettere nero su bianco le carenze del sistema è la Corte dei conti, al termine di un’indagine della Sezione regionale di controllo per il Piemonte, condotta in parallelo con l’omologa magistratura contabile francese di Lione. Il rapporto fotografa una macchina della promozione che assorbe risorse, distribuisce contributi, organizza iniziative, ma fatica a dimostrare che cosa produca concretamente. E a finire sotto osservazione sono tanto la programmazione del Grattacielo Piemonte quanto Visit Piemonte e le sei Agenzie turistiche locali.

Si spende, poi si vedrà

Nel 2025 la Regione Piemonte ha destinato al turismo 70 milioni di euro, pari allo 0,42% della spesa regionale complessiva, ma il problema, secondo i magistrati contabili, non è quanto si spende. È come si decide di farlo e, soprattutto, come si verificano i risultati.

La programmazione viene spesso approvata quando l’anno è già iniziato, manca una procedura chiara e strutturata di consultazione dei soggetti interessati e, soprattutto, non vengono fissati obiettivi misurabili. Senza traguardi definiti in partenza, diventa difficile stabilire se siano stati raggiunti. Le ricadute delle attività precedenti sono analizzate soltanto marginalmente dall’Osservatorio turistico regionale. Una carenza che la Corte aveva già lasciato intravedere nella relazione sul rendiconto 2025, presentata a luglio, quando aveva espresso perplessità sulla discontinuità di alcune linee di finanziamento destinate alla valorizzazione del territorio.

E qualche conferma arriva dalla cronaca amministrativa di queste settimane. Il bando regionale per i progetti di promozione delle Atl relativi all'annualità 2026, con una dotazione di 1,5 milioni di euro, è stato aperto il 9 novembre, con scadenza il 30 dello stesso mese. L’anno da promuovere, intanto, è praticamente finito.

Visit Piemonte, il 60% va fuori

Un capitolo riguarda Visit Piemonte, la società in house regionale che realizza prevalentemente campagne di comunicazione, organizza eventi e partecipa a fiere e manifestazioni. Qui il dato che richiama l’attenzione è il ricorso alle prestazioni esterne, che rappresentano circa il 60% dei costi complessivi. Affidarsi a fornitori e professionisti non costituisce di per sé una criticità, specialmente per attività che richiedono competenze specialistiche. Il problema è la necessità, segnalata dalla Corte, di rendere più precisi gli obblighi della società, i criteri con cui viene valutata la congruità dei costi degli incarichi conferiti dalla Regione e le procedure di selezione dei fornitori.

In altre parole, non basta commissionare una campagna, allestire uno stand o partecipare a una fiera. Occorre anche sapere perché quella soluzione sia stata scelta, quanto sia ragionevole pagarla e quali benefici abbia prodotto.

Atl, conti a posto e ognuno per sé

Il giudizio sulle sei Agenzie territoriali di promozione e assistenza turistica presenta luci e ombre. Sul piano economico-finanziario, la Corte riconosce una gestione corretta, orientata all’equilibrio dei bilanci e all’utilizzo pressoché integrale e tempestivo dei contributi ricevuti dagli enti consorziati e dalla Regione. Maggiore, comprensibilmente, la capacità di autofinanziamento nelle aree che già godono di una forte attrattività.

Meno soddisfacente il quadro dell’organizzazione. Mancano rilevazioni sistematiche delle ricadute delle campagne promozionali e degli eventi, mentre il coordinamento tra le diverse realtà turistiche viene definito «complessivamente debole». La Corte riconosce una discreta valorizzazione delle destinazioni minori, ma segnala che quasi tutto il personale delle agenzie è impegnato nella gestione degli uffici di informazione e accoglienza.

Quanto agli acquisti di beni e servizi, prevalgono affidamenti diretti di importo generalmente contenuto, senza procedure comparative. Una modalità che, quando rispetta le soglie previste dalla legge, è perfettamente legittima, ma che rende ancora più importante disporre di criteri trasparenti e di strumenti di valutazione.

I record non bastano

I numeri del turismo, va detto, sono lusinghieri. Nel 2025 il Piemonte ha superato 6,73 milioni di arrivi e 18,17 milioni di pernottamenti, rispettivamente il 7,1% e il 7,5% in più rispetto all’anno precedente. Oltre la metà delle presenze è generata da visitatori stranieri. Dati che il presidente Alberto Cirio e l’assessore Paolo Bongioanni, titolare della delega dal giugno 2025 dopo il declassamento di Marina Chiarelli, hanno più volte rivendicato.

Ma proprio la crescita del comparto rende necessario distinguere i risultati del mercato dall’efficacia delle politiche pubbliche. Il fatto che aumentino i visitatori non dimostra automaticamente che ogni euro investito in promozione sia stato speso nel modo migliore. Né permette di capire quali iniziative funzionino, quali andrebbero corrette e quali sarebbe preferibile abbandonare. La Corte non contesta il successo turistico piemontese. Chiede alla Regione di dimostrare quale parte abbia avuto nel costruirlo. Perché contare i turisti è relativamente facile. Ben altra cosa è rendere conto dei soldi spesi per attirarli.