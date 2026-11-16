Tav Avigliana Orbassano, interrogazione urgente di Avs

"Da mesi la giunta regionale minimizza gli enormi problemi ambientali e di sostenibilità legati alla realizzazione della Tav Avigliana-Orbassano. Registriamo positivamente che oggi la Giunta, dopo l'estate più calda e più siccitosa di sempre, dica l'ovvio: che è imprescindibile la tutela della falda acquifera. È una novità positiva dal momento che alle nostre precedenti interrogazioni aveva fatto orecchie da mercante, fino addirittura a bocciare un nostro ordine del giorno discusso nel Consiglio regionale straordinario sul tema Tav, con cui chiedevamo precisamente di proteggere le acque gravemente minacciate dal progetto di Rfi". Così Alice Ravinale, capogruppo di Avs nel Consiglio regionale del Piemonte. "Meglio tardi che mai, ma - prosegue - è evidente che a questo punto, come sempre accade quando si parla di Alta velocità in Piemonte, le tempistiche non saranno quelle annunciate e che rischiamo di essere all'alba di una serie di ritardi costosissimi. Oltre al tema della falda, su cui si attende il parere del Mase, ci sono le questioni relative alle esigenze trasportistiche - mai aggiornate dal 2011 - e i finanziamenti ancora da individuare: per questo domani chiederemo alla Giunta quali siamo le tempistiche per l'iter di un progetto, che secondo noi è da ritirare. Non è una domanda sterile: ricordiamo che su quel progetto ancora da approvare sono bloccati 827 milioni di Euro, di cui avrebbe un disperato bisogno il Tpl piemontese, a partire dalla metro 1. Che senso ha?".