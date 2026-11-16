Il Piemonte investe per portare la connessione nelle aree montane scoperte

La Regione Piemonte dà attuazione alla misura per il potenziamento delle infrastrutture digitali nei territori montani, approvando lo schema di memorandum d'intesa con il ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit). L'iniziativa nasce per colmare le carenze di copertura mobile nelle aree in cui gli investimenti di mercato non garantiscono un servizio adeguato. Per il Piemonte - fa sapere l'amministrazione regionale in una nota - è un intervento inedito: la Regione promuove e governa la realizzazione di infrastrutture pubbliche nelle aree montane non sufficientemente servite. La misura prevede un investimento iniziale di 2 milioni di euro del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane (Fosmit); con un successivo stanziamento regionale, la dotazione complessiva salirà a 4 milioni. "Rispondiamo a un'esigenza concreta espressa dai territori e introduciamo uno strumento unico per il Piemonte - dichiarano il presidente della Regione, Alberto Cirio, e l'assessore alla Montagna, Marco Gallo -. La connettività è fondamentale per la qualità della vita, per l'accesso ai servizi, per le attività economiche e per la sicurezza di chi vive e frequenta la montagna". Il Memorandum, della durata di cinque anni, stabilisce obiettivi e modalità della collaborazione tra Regione e ministero. Alla sua sottoscrizione seguiranno una o più convenzioni attuative con il Mimit e Infratel Italia, società in house del ministero, che definiranno le attività di pianificazione, progettazione e realizzazione degli interventi. Il programma potrà comprendere nuove strutture per le stazioni radio base 5G e, dove sostenibile, i collegamenti necessari a garantirne il funzionamento.