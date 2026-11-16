ALTA TENSIONE

Scuola occupata a spintoni. Vicepreside e bidelli all'ospedale

Violenza al Santorre di Santarosa di Torino. Gli studenti forzano l'ingresso e strappano le chiavi alla docente. Denuncia in Questura. Gli occupanti si scusano, ma sostengono che fosse "necessario" usare la forza. Valditara attacca Schlein e chiede di schierarsi

Per prendersi la scuola hanno deciso di usare la forza. E quando la vicepreside ha cercato di impedire l’ingresso, l’hanno spinta contro la cancellata, strappandole le chiavi dalle mani. Risultato: tre persone al pronto soccorso, una denuncia in Questura e un istituto occupato. È successo questa mattina, lunedì 16 novembre, al Santorre di Santarosa di Torino, dove l’ennesima mobilitazione dei collettivi studenteschi ha assunto i contorni di un’aggressione al personale scolastico. Con una giustificazione che lascia ancora più sconcertati: gli stessi occupanti, pur chiedendo scusa per quanto accaduto, hanno sostenuto che ricorrere alla forza fosse necessario per impossessarsi dell’edificio.

L’irruzione all’apertura dei cancelli

Sono circa le 7.45 quando un gruppo di studenti, alcuni dei quali presenti davanti alla sede centrale di corso Peschiera fin dalle prime ore del mattino, approfitta dell’apertura dei cancelli per entrare nell’istituto. A tentare di fermarli sono la vicepreside, un funzionario e una collaboratrice scolastica. I tre vengono spinti contro le inferriate, mentre alcuni ragazzi cercano di sottrarre alla docente le chiavi dell’ingresso. La donna riporta una contusione al polso; anche gli altri due membri del personale accusano conseguenze fisiche. Tutti e tre ricorrono alle cure del pronto soccorso.

Secondo le prime ricostruzioni, sarebbero stati tre studenti a dare materialmente il via all’azione. Sull’accaduto è stata presentata una denuncia alla Questura di Torino. Saranno gli accertamenti a stabilire le responsabilità individuali.

L’occupazione riesce. Sui cancelli compaiono gli striscioni “Santorre occupato” e “Noi la guerra non la paghiamo”. Le lezioni vengono sospese anche nella succursale di via Vigone, dove gli studenti avevano tentato di organizzare un’analoga iniziativa, trovando però i cancelli chiusi. Diversi ragazzi si trasferiscono quindi nella sede principale.

“Non volevamo ferirla, ma era necessario”

È proprio la versione degli occupanti a rendere particolarmente inquietante l’episodio. Interpellati dai giornalisti, gli studenti ammettono di avere strappato le chiavi alla vicepreside e di aver provocato una colluttazione. Chiedono scusa, assicurano che non intendevano farle male, ma insistono sulla necessità di quell'azione. Alla domanda sul perché fosse indispensabile ricorrere alla violenza, la risposta è disarmante: «Era necessario», altrimenti non sarebbero riusciti a occupare l’edificio.

Una concezione singolare del diritto alla protesta: se qualcuno ostacola l’occupazione, anche quando si tratta di chi ha il compito di custodire la scuola e garantirne il funzionamento, diventa legittimo superare l’ostacolo con la forza. Gli studenti rivendicano le proprie ragioni: aule sovraffollate, mancanza di materiali, una didattica ritenuta incapace di sviluppare il pensiero critico. E ancora il carovita, gli stipendi fermi, le difficoltà delle famiglie e la contestazione delle spese militari.

Lo sconcerto del preside

A non capacitarsi di quanto accaduto è soprattutto il dirigente scolastico Paolo Ficara. «Siamo spiazzati», ammette, ricordando che nelle precedenti occupazioni il rapporto con gli studenti era rimasto improntato al dialogo e che i ragazzi avevano persino riconsegnato i locali puliti. Per questo, spiega, non riesce a comprendere le ragioni del comportamento di questa mattina.

Quella avviata oggi è infatti la seconda occupazione dall’inizio dell'anno scolastico, dopo la prima organizzata ai primi di ottobre. Un precedente che evidentemente non è bastato a esaurire la mobilitazione e che, soprattutto, non aveva fatto presagire un simile salto nei metodi adottati.

Valditara sfida Schlein

L’episodio è arrivato rapidamente sul tavolo del ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara, che ha telefonato personalmente a Ficara per sincerarsi delle condizioni del personale coinvolto ed esprimere solidarietà all’intera comunità scolastica. Nella comunicazione diffusa dal ministero si precisa che il dirigente ha confermato il ferimento di due dipendenti. Le cronache, invece, riferiscono di tre persone ricorse al pronto soccorso: un dato che richiede un chiarimento, anche per distinguere chi abbia riportato lesioni da chi si sia sottoposto ad accertamenti medici.

Il ministro ha poi trasformato l’episodio in un caso politico nazionale, chiamando direttamente in causa la segretaria del Pd Elly Schlein: «A Torino gli estremisti hanno ferito una vicepreside e due collaboratori scolastici. Dica chiaro Schlein se sta dalla parte dei lavoratori feriti oppure degli occupanti che per l'ennesima volta hanno usato metodi violenti».

Parole durissime, che segnano anche un’escalation nella polemica politica intorno alle occupazioni scolastiche. Certamente il ministro non perde l’occasione per colpire l’opposizione, ma resta una domanda alla quale la politica, indipendentemente dagli schieramenti, dovrebbe rispondere senza troppe acrobazie: fino a che punto è tollerabile che l’esercizio del dissenso comporti la compressione dei diritti altrui, compreso quello di lavorare in sicurezza?

Sulla stessa linea Augusta Montaruli, vicecapogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, che parla di un «ennesimo atto intollerabile di soggetti ideologizzati all’estremismo». La parlamentare torinese richiama anche il recente episodio dell’irruzione in una scuola elementare: «Pensavamo di averle viste tutte», osserva, ma al Santorre «si è passato ogni segno».

I docenti: servono regole

A sollevare una questione che va oltre il singolo episodio è il Coordinamento nazionale docenti della disciplina dei Diritti umani (Cnddu), presieduto da Romano Pesavento, che chiede al ministro l’introduzione di una procedura nazionale per affrontare le aggressioni durante le occupazioni scolastiche. La richiesta comprende l’accertamento delle responsabilità individuali, l’assistenza al personale coinvolto, misure di sicurezza verificabili e una valutazione delle condizioni che hanno reso possibile l'episodio.

Il Coordinamento riconosce il diritto degli studenti a esprimere le proprie rivendicazioni, ma pone un limite netto: «Le motivazioni degli studenti meritano di essere esaminate, ma non possono diventare una circostanza attenuante sul piano della valutazione educativa e disciplinare». La risposta, insiste il Cnddu, non può esaurirsi nel ripristino delle lezioni e nel ritorno alla quotidianità. Occorre affermare un principio che dovrebbe essere elementare in qualsiasi luogo di lavoro, tanto più in una scuola: «La sicurezza dei lavoratori non è materia di negoziazione».