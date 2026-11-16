Annata agraria, in Piemonte pesano siccità e rialzo dei costi

Con 13.105 imprese agricole attive nel 2026, quasi il 40% del totale piemontese, la provincia di Cuneo si conferma il principale polo agricolo regionale. Per Confagricoltura l'annata agraria 2026 si chiude in Piemonte con un quadro complesso, segnato da una siccità prolungata e da una situazione di mercato poco favorevole per diverse filiere. L'estate è stata la più calda dal 1958, con una temperatura media di 21,6 gradi, superiore di 3,1 gradi alla norma, e precipitazioni inferiori del 20% alla media. "Alla difficoltà di garantire acqua alle colture - scrive l'associazione in una nota - si è aggiunta la pressione sui margini aziendali: a settembre i prezzi agricoli all'origine sono diminuiti del 3,5% rispetto allo stesso mese del 2025, mentre i costi dei mezzi di produzione sono aumentati del 4,3%". Secondo i dati dell'Anagrafe regionale, inoltre, tra il 2018 e il 2025 il numero delle aziende attive è diminuito quasi del 22%, passando da 46.677 a 36.458. Nello stesso periodo la superficie agricola utilizzata è rimasta pressoché invariata, passando da 913.274 a 915.294 ettari. La dimensione media aziendale però è aumentata da 19,5 a circa 25 ettari. "La riduzione del numero di aziende, a fronte di una superficie agricola sostanzialmente stabile, conferma un processo di concentrazione che impone una riflessione sulle condizioni necessarie per garantire la competitività del settore", dichiara Enrico Allasia, presidente di Confagricoltura Cuneo e Piemonte.