PALAZZO LASCARIS

Cirio commissario, il Pd all'attacco: "Consiglio tenuto all'oscuro"

Rossi e Valle dopo le rivelazioni dello Spiffero sui 209 milioni utilizzati per ripianare il disavanzo sanitario. "Il Mef smentisce la versione di Riboldi: non un investimento aggiuntivo, ma un'operazione obbligata". Chieste spiegazioni immediate in Aula

La vicenda del commissariamento ad acta della sanità piemontese, emersa dal rapporto della Ragioneria generale dello Stato e rivelata dallo Spiffero, accende lo scontro politico. Il Partito Democratico va all’attacco della Giunta regionale e accusa l’assessore Federico Riboldi di aver presentato come una scelta politica quella che, in realtà, era un’operazione necessaria per ripianare il disavanzo sanitario. Ma soprattutto denuncia un’omissione nei confronti del Consiglio regionale: l’Aula, sostengono i dem, non sarebbe stata informata della procedura che avrebbe portato il governatore Alberto Cirio ad assumere i poteri di commissario ad acta.

«Altro che scelta politica per investire più risorse nella sanità», attaccano il segretario regionale del Pd Domenico Rossi e il vicepresidente della Commissione Sanità Daniele Valle. «Le carte del Mef dimostrano che i 209,8 milioni spostati dal bilancio regionale erano necessari per un’operazione obbligata». E aggiungono: «C’è un fatto ancora più grave: tutto questo è stato omesso al Consiglio regionale».

La scadenza saltata

I numeri sono quelli certificati dalla Ragioneria. Alla fine del 2025 il Piemonte presentava un disavanzo sanitario di 221,788 milioni di euro. Dopo le prime coperture ne restavano da ripianare 209,798 milioni. Il termine del 30 aprile 2026 è trascorso senza che la Regione avesse completato l’operazione, facendo scattare la procedura prevista dalla legge 311 del 2004.

Con la legge regionale del 7 maggio sono state individuate le risorse necessarie e il successivo 26 maggio Cirio ha firmato, in veste di commissario ad acta, il decreto numero 33 per il ripiano del disavanzo. Un passaggio attestato dal rapporto ministeriale, che registra anche la successiva regolarizzazione dei conti.

La versione di Riboldi

Il Pd riavvolge il nastro al 6 maggio, quando il Consiglio regionale discusse la manovra. In quell’occasione l’assessore di Fratelli d’Italia sostenne che il provvedimento non prevedeva tagli ad altri capitoli, ma «un investimento maggiore da parte del bilancio regionale». Lo spostamento delle risorse venne definito uno «scostamento di bilancio» e uno «scostamento di tempi».

«Non disse che il termine di legge del 30 aprile era già scaduto senza che il disavanzo fosse stato coperto. E soprattutto non disse che era scattata la procedura prevista dalla legge con l'intervento del presidente come commissario ad acta», contestano Rossi e Valle. Per i due esponenti dem, la questione non è soltanto contabile: «Non stiamo discutendo di una sfumatura tecnica: cambia completamente la natura dell’operazione che siamo stati chiamati a votare». Un’accusa politica che investe direttamente il rapporto tra Giunta e Consiglio regionale.

La censura del ministero

A rendere ancora più delicata la vicenda c’è il severo richiamo contenuto nello stesso rapporto della Ragioneria. Il Tavolo ministeriale, considerata la «rilevante perdita di bilancio» registrata nel 2025, ha chiesto alla Regione un «urgente rafforzamento delle capacità programmatorie, amministrativo-contabili e gestionali» del sistema sanitario, per garantire un equilibrio strutturale dei conti.

Ed è proprio su questo che il Pd chiede ora un chiarimento politico. «Cirio e Riboldi devono venire immediatamente in Consiglio regionale a spiegare perché l’Aula non sia stata messa nelle condizioni di conoscere fino in fondo ciò che stava accadendo, ma soprattutto quali azioni si stiano mettendo in campo per scongiurare il disequilibrio strutturale».

La procedura commissariale relativa al 2025 si è conclusa con il riconoscimento delle coperture da parte del Mef. Ma per Rossi e Valle resta aperta la questione di come sia stata raccontata al Consiglio una manovra imposta dalla necessità di ripianare il deficit. E la richiesta finale non lascia spazio a equivoci: «Il Consiglio regionale merita la verità».