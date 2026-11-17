PALAZZO LASCARIS

Omnibus, il suk cambia stanza.

E la legge finisce sotto l'albero

La maggioranza sposta l’esame dall'Aula alla commissione in sede redigente per accelerare i tempi. Risultato opposto: ritardi, scontri sugli emendamenti e tensioni nel centrodestra. Il provvedimento, presentato a maggio, rischia di arrivare a dicembre

Lo scorso anno Palazzo Lascaris si era trasformato in un foro boario, con gli emendamenti usati come merce di scambio e la politica ridotta a un continuo mercanteggiare. Sembrava difficile fare peggio. Quattro giorni di discussione in Aula, oltre 500 votazioni sugli emendamenti e un provvedimento approvato soltanto il 26 giugno 2025. Una maratona legislativa che aveva trasformato la legge annuale di riordino regionale, il cosiddetto Omnibus, in una sorta di suk.

Quest’anno, per evitare il ripetersi di quello spettacolo, la maggioranza aveva deciso di cambiare strategia: niente discussione in Aula, ma commissione redigente. Con tale iter l’esame del testo e dei relativi emendamenti viene concentrato nella Commissione Bilancio, mentre al Consiglio regionale spetterà soltanto l’approvazione finale, senza possibilità di presentare ulteriori modifiche. Una procedura che consente ai consiglieri di partecipare ai lavori della Commissione e proporre emendamenti, ma che consegna all’Aula un testo sostanzialmente blindato, sul quale ci si potrà esprimere soltanto con un sì o con un no.

L’obiettivo dichiarato era rendere più ordinato e rapido il percorso di approvazione. Il risultato, almeno per ora, è esattamente l’opposto. Se nel 2025 l’Omnibus era riuscito a tagliare il traguardo prima dell’estate, nel 2026 rischia di diventare una legge di fine anno, con l’approvazione definitiva che potrebbe arrivare soltanto a dicembre inoltrato.

Accelerazione al contrario

La tabella di marcia iniziale era ben diversa. Il disegno di legge numero 140, presentato l’11 maggio dalla Giunta regionale su proposta dell’assessore al Bilancio Andrea Tronzano, doveva essere esaminato e approvato parallelamente all’assestamento di bilancio, oppure immediatamente dopo. L’assestamento è arrivato in Aula a fine luglio, ma da quel momento l’Omnibus ha cominciato ad accumulare ritardi.

A metà novembre, il traguardo è ancora lontano. La scorsa settimana la Commissione Bilancio non ha nemmeno affrontato il provvedimento, per oggi non risulta convocata e sulla seduta di giovedì non ci sono ancora certezze. Insomma, non sembra esserci quella fretta che aveva accompagnato la scelta della commissione redigente.

A mettere nero su bianco le tempistiche è stata la capogruppo del Movimento 5 Stelle, Sarah Disabato, che la scorsa settimana ha chiesto direttamente all’assessore ai Rapporti con il Consiglio, Gian Luca Vignale, quando si preveda di concludere l’esame. La risposta ha spostato l’orizzonte all’ultima settimana di novembre, individuata come termine ideale per licenziare il testo in Commissione. Il che significa che, anche rispettando questa previsione, l’approdo in Aula per il voto definitivo difficilmente potrà avvenire prima di dicembre.

Un calendario che racconta da solo il fallimento dell’accelerazione promessa. La procedura scelta per evitare le lungaggini dello scorso anno rischia di produrre un risultato persino peggiore, con una legge approvata a ridosso della fine dell’anno, oltre sei mesi dopo la sua presentazione.

Battaglia ideologica

A complicare ulteriormente il percorso sono arrivati gli emendamenti, alcuni dei quali giudicati inaccettabili dalle opposizioni e tali da rendere ancora più difficile il dialogo. Tra questi spicca quello del vicepresidente della Regione e assessore al Lavoro e al Welfare Maurizio Marrone, esponente di primo piano di Fratelli d’Italia a Torino e candidato sindaco in pectore del centrodestra alle Comunali del 2027.

Il tema è quello della costruzione della nuova moschea nell’area delle ex Fonderie Nebiolo, a Torino. Marrone ha provato a intervenire sulla questione attraverso una modifica normativa relativa agli spazi destinati alle attività di culto e alle distanze degli edifici religiosi, inserendo nel provvedimento di riordino una questione dall’evidente connotazione urbanistica che, sul piano delle competenze regionali, rientra principalmente nell’ambito seguito dall’assessore Marco Gallo.

Una vicenda che ha immediatamente alimentato le contestazioni dell’opposizione, non soltanto per il merito dell’intervento, ma anche per la sua estraneità alle deleghe di Marrone e alla natura stessa di una legge nata per riordinare e aggiornare la legislazione regionale.

La questione è diventata uno dei principali terreni di scontro, con le minoranze che hanno contestato l’utilizzo dell’Omnibus per portare avanti battaglie identitarie e iniziative politiche che poco hanno a che fare con la semplificazione amministrativa. Una dinamica che, peraltro, ricorda da vicino quanto accaduto nel 2025, quando il provvedimento era stato attraversato da polemiche sui mercatini di libero scambio, sugli immobili occupati e su altri temi divisivi.

Maggioranza in panne

Il ritardo dell’Omnibus non è però soltanto una questione di calendario. È anche lo specchio di una maggioranza che fatica sempre più a trovare una sintesi politica e legislativa. Le divergenze tra i partiti del centrodestra sono ormai una costante dell’attività consiliare. La Lega, in particolare, non perde occasione per mettere i bastoni fra le ruote a Fratelli d’Italia, partito di maggioranza relativa della coalizione. Una competizione che si manifesta anche nella continua rincorsa sui temi identitari tra il capogruppo del Carroccio Fabrizio Ricca e il meloniano Marrone, con iniziative e prese di posizione che sembrano spesso rispondere più alle esigenze di visibilità dei singoli partiti che a una strategia condivisa di governo.

A questo si aggiunge un’evidente difficoltà nella programmazione dell’attività legislativa. Una Giunta che presenta provvedimenti senza riuscire a costruire per tempo un percorso politico e consiliare condiviso finisce inevitabilmente per rincorrere le scadenze, con il rischio di trasformare ogni discussione in una trattativa dell’ultimo minuto.

E il problema riguarda ormai l’intera produzione legislativa regionale. Le leggi approvate nel corso dell’anno si contano sulle dita di una mano, un dato che restituisce l’immagine di un Consiglio regionale che fatica a produrre risultati e di una Giunta guidata da Alberto Cirio che sembra incontrare sempre maggiori difficoltà nel governare i rapporti con la propria maggioranza e con l’assemblea legislativa.

C’è poi un ulteriore effetto politico di questa gestione: arrivare in ritardo con i provvedimenti significa mettere l’opposizione con le spalle al muro. Quando una legge approda alla discussione con mesi di ritardo, qualsiasi tentativo delle minoranze di approfondire il testo, presentare emendamenti o prolungare il confronto può essere facilmente dipinto dalla maggioranza come un atteggiamento irresponsabile, un ostacolo all’approvazione di provvedimenti che, a quel punto, diventano improvvisamente urgenti. Una dinamica che finisce per spostare il confronto dal merito delle norme alla responsabilità dei ritardi, offrendo alla maggioranza un alibi politico dietro il quale nascondere le proprie difficoltà organizzative.

Mercato chiuso

Con l’Omnibus 2026 la storia sembra dunque ripetersi, seppure con modalità differenti. Lo scorso anno il mercato delle trattative era andato in scena direttamente nell’Aula consiliare, tra emendamenti, accordi e votazioni a ripetizione. Quest’anno si è provato a chiudere le porte, spostando tutto in Commissione e lasciando al Consiglio soltanto il compito di ratificare il risultato.

Ma cambiare il luogo della discussione non è bastato a risolvere i problemi politici. Le divisioni nella maggioranza, gli emendamenti divisivi, le contestazioni delle opposizioni e l’assenza di una programmazione efficace hanno finito per rallentare anche il percorso blindato della commissione redigente.

Così uno strumento regolamentare scelto per velocizzare l’approvazione della legge di riordino rischia di consegnare alla Regione Piemonte un provvedimento varato con mesi di ritardo rispetto alle previsioni iniziali. E mentre la Giunta Cirio continua a fare i conti con le tensioni interne alla coalizione e con un Consiglio regionale sempre più difficile da governare, l’Omnibus rischia di vedere la luce sotto l’albero di Natale.