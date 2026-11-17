SANITÀ & POLITICA

Assunzioni congelate nelle Asl.

Ma Alessandria fa un'infornata

Mentre la Regione rinvia a dicembre la ripresa del reclutamento del personale sanitario, l'azienda diretta da Marchitelli mette a bando 20 posti per tecnici della prevenzione. Un numero pari a quello previsto per l'intero Piemonte dal precedente concorso di Azienda Zero

Assunzioni bloccate, ma non per tutti. Già, perché mentre continua a tenere banco la discussione sulla sospensione del reclutamento del personale nel sistema sanitario del Piemonte, in attesa che si concluda la verifica disposta dalla Regione, c’è chi i posti li mette a bando e, diciamo, senza neppure lesinare sui numeri.

Tutto legittimo, tutto regolare, per carità. Ma è difficile non comprendere lo stupore che da qualche giorno serpeggia negli ambienti sanitari – compresi non pochi vertici delle stesse aziende – di fronte al bando con cui l’Asl di Alessandria cerca nientemeno che 20 tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro.

Venti posti, ma a tempo determinato

Una figura indubbiamente importante per la tutela dei lavoratori e, più in generale, della salute pubblica, quella per cui l’azienda diretta da Francesco Marchitelli ha predisposto le procedure di reclutamento, sia pure finalizzate a contratti a termine rinnovabili. Una decisione che – secondo quanto riportato nella delibera alla base del bando – si sarebbe resa necessaria dopo che Azienda Sanitaria Zero, il 24 dicembre 2025, aveva indetto un concorso per la copertura di 20 posti relativi alla stessa figura professionale, «da assegnare alle aziende sanitarie piemontesi, di cui un posto per l’Asl di Alessandria».

Ma per l’azienda alessandrina «l’unico candidato presente nella graduatoria del concorso non consente di soddisfare il fabbisogno di personale». Da qui la scelta di «indire la procedura per la copertura di posti a tempo determinato, in attesa di assunzione a tempo indeterminato».

Il blocco e la promessa di Cirio

Tutto questo accade, come ricordato, mentre non si è ancora concluso il processo avviato a luglio dalla Regione per verificare il corretto impiego delle risorse professionali e, di conseguenza, di quelle finanziarie nelle singole Asl. Un'operazione che ha finora suscitato non poche polemiche, proprio per la sospensione delle assunzioni.

Non solo. Nel corso dell’ultima riunione dell’Osservatorio sul personale sanitario è stato lo stesso presidente Alberto Cirio a indicare la metà di dicembre come data di un nuovo incontro in cui definire, insieme alle rappresentanze sindacali, i fabbisogni delle aziende e quindi riavviare il reclutamento sulla base di parametri condivisi.

Forse le necessità dell’Asl della provincia dell’assessore Federico Riboldi non consentivano di attendere oltre. E così si è proceduto con il bando per rimpinguare un settore evidentemente in sofferenza sul fronte del personale. Una situazione che, peraltro, riguarda anche altre figure professionali, a cominciare dagli infermieri, i cui sindacati premono da tempo per una rapida ripresa delle assunzioni.

I numeri che non tornano

C’è però un dato che rende la vicenda ancora più singolare. Se l’Asl sostiene che l’unico candidato presente nella graduatoria del concorso di Azienda Zero non sia sufficiente a soddisfare il fabbisogno, è lo stesso prospetto dell’Osservatorio a indicare per l’azienda alessandrina, al 31 maggio di quest’anno, un organico di 74 unità nel settore della vigilanza e ispezione, fissando come target, ovvero come obiettivo di assunzione, una sola unità aggiuntiva.

Un numero che coincide con il posto assegnato all’Asl di Alessandria nel concorso di Azienda Zero, ma che evidentemente l’azienda diretta da Marchitelli considera del tutto insufficiente. Al punto da mettere a bando venti posti, sia pure a tempo determinato.

Intera quota regionale

A stupire e alimentare un silenzioso ma intenso tam-tam tra dirigenti e direttori generali – tutti alle prese con quel blocco delle assunzioni formalmente negato, ma nei fatti reale – è anche un altro aspetto della vicenda: il numero dei posti messi a bando dall’Asl di Alessandria è identico a quello previsto dal concorso indetto da Azienda Zero alla fine dello scorso anno, quando a dirigere la Super Asl era ancora Adriano Leli, al quale nel marzo successivo sarebbe subentrato Massimo D’Angelo.

Se quel concorso era destinato a coprire le esigenze di tutte le aziende sanitarie del Piemonte, è la domanda che circola con una certa insistenza, perché per la sola Asl di Alessandria si cercano altrettanti tecnici?