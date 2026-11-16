Montabone nuovo presidente di Turismo Torino e Provincia

La giunta regionale del Piemonte ha nominato Giorgio Montabone - vicesindaco di Susa e assessore al Turismo dell'Unione Montana Valle Susa, presidente del Consorzio Turismo Bardonecchia e di Turin Alps - nuovo presidente di Turismo Torino e Provincia. La scelta, sottolinea la Regione, "punta a rafforzare l'integrazione tra Torino, le destinazioni montane e l'intera area metropolitana, valorizzando un'offerta turistica capace di unire cultura, patrimonio storico, natura, sport ed enogastronomia". "Affidiamo questo incarico - dichiara il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, con gli assessori alle Partecipate Daniela Cameroni, al Turismo Paolo Bongioanni, e alle Attività produttive Andrea Tronzano - a una figura che conosce il territorio e ha maturato un'esperienza concreta nell'amministrazione locale e nella promozione turistica. Giorgio Montabone ha dimostrato capacità di mettere in relazione istituzioni, consorzi e operatori, costruendo progetti condivisi. È il metodo che vogliamo rafforzare: far crescere insieme Torino e il suo territorio, rendendo complementari l'attrattività del capoluogo e quella delle nostre valli". "Una promozione coordinata e una collaborazione più stretta tra le destinazioni - aggiungono gli esponenti dell'esecutivo piemontese, ringraziando l'uscente Maurizio Vitale - possono ampliare le opportunità sui mercati nazionali e internazionali, favorire soggiorni più lunghi e distribuire i benefici dei flussi turistici su un territorio più ampio".