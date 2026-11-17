Auto contro pullman nel Vercellese, sette feriti

È di sette feriti lievi il bilancio di un incidente che ieri sera ha coinvolto un'auto e un pullman nel territorio di Trino (Vercelli), all'incrocio tra la strada provinciale 33 e la provinciale 7 verso Palazzolo. In seguito all'impatto, il pullman è finito fuori strada e si è appoggiato da un lato dentro un canale di irrigazione. All'arrivo dei vigili del fuoco, i passeggeri erano già fuori dal mezzo di trasporto, assistiti dalle équipe mediche. Sei di loro, oltre ad uno dei due conducenti del pullman, sono stati trasportati negli ospedali di Casale e Vercelli per accertamenti, che non hanno però rilevato particolari conseguenze dovute all'incidente. Presenti sul posto i carabinieri di Vercelli, Ronsecco e Trino.