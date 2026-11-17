Clean cities, Torino agli ultimi posti in Europa per la qualità dell'aria

Torino 37/a e Milano 36/a nel City Ranking 2026 Free To Breathe - città libere di respirare, la classifica di Clean cities che valuta la qualità dell'aria e le politiche di mobilità di 40 città europee. In particolare, vengono presi in esame dati di qualità dell'aria dell'Agenzia europea dell'ambiente (Eea) e una valutazione qualitativa delle politiche urbane. Clean Cities - coalizione europea di oltre 150 ong e gruppi ambientalisti - ha lanciato una petizione al sindaco di Torino per chiedere di mettere al centro soprattutto i bambini e le bambine e le scuole. In particolare, chiede di accelerare nella realizzazione di più strade scolastiche e spostamenti sicuri casa-scuola per tutelare la sicurezza e la salute di bambine e bambini, e di restituire spazio pubblico in strada a chi si muove a piedi, in bicicletta o con i mezzi pubblici in tutta la città. Inoltre propone di istituire una zona a basse emissioni che copra l'abitato di Torino, per accelerare la sostituzione di auto, moto e furgoni inquinanti. "Sebbene - scrive Clean cities in una nota - la qualità dell'aria stia migliorando, questo miglioramento si basa sulle medie annuali, in discesa in tutta la macro-regione. Come dimostrato dal rapporto Cambiamo Aria condotto da Isde, Kyoto Club e Clean Cities, i numerosi sforamenti giornalieri dei principali inquinanti rendono l'aria irrespirabile per lunghi periodi dell'anno, anche se la media annuale scende". La campagna Free to Breathe di Torino è in collaborazione con Comitato Torino Respira, Laqup, Fondazione Mobilità in città, Kyoto Club e The Good Lobby.