Sequestrati nel carcere di Torino due cellulari

Due telefoni cellulari e diverse sostanze, attualmente sottoposte ad accertamenti, sono stati rinvenuti questa mattina dalla polizia penitenziaria nel carcere di Torino. Il materiale è stato trovato durante una perquisizione straordinaria, iniziata intorno alle 6.30 nella quarta sezione del padiglione C della casa circondariale. A darne notizia è il sindacato Sappe. "Il rinvenimento di telefoni cellulari e sostanze vietate conferma quanto sia incessante e insidiosa la battaglia per garantire la sicurezza e la legalità negli istituti penitenziari. Il carcere non può diventare una zona franca nella quale continuare a organizzare traffici, comunicazioni illecite e attività criminali. Chi indossa la divisa è chiamato ogni giorno a fronteggiare situazioni complesse, spesso con risorse e strumenti non adeguati alla gravità delle sfide", spiega Donato Capece, segretario generale del Sappe. "Siamo profondamente preoccupati per ciò che accade quotidianamente nelle carceri: aggressioni, introduzione di telefoni, sostanze stupefacenti e oggetti proibiti, tensioni e condotte criminali che mettono a rischio la sicurezza degli istituti e l'incolumità del personale", afferma Vicente Santilli, segretario nazionale del Sappe per il Piemonte. "È indispensabile che l'Amministrazione penitenziaria e il Governo intervengano con urgenza, mettendo le donne e gli uomini della Polizia Penitenziaria nelle condizioni di svolgere il proprio lavoro con strumenti adeguati. Servono investimenti concreti nella formazione iniziale e nell'aggiornamento professionale, addestramento continuo, nuove dotazioni tecnologiche e sistemi di controllo efficaci. Non si può pretendere che il personale continui a fronteggiare fenomeni criminali sempre più evoluti affidandosi soltanto alla propria esperienza e al proprio spirito di servizio", conclude Santilli.