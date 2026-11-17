Uncem, 25mila nuovi residenti netti nelle montagne piemontesi

Le montagne piemontesi hanno registrato un saldo migratorio positivo di 24.687 persone tra il 2019 e il 2025. È quanto emerge dal Rapporto Montagne Italia 2026, realizzato da Uncem con Fondazione Montagne Italia, sulla base di analisi Eures su dati Istat. Nel solo 2025 il saldo è stato di 3.976 persone, di cui 2.786 provenienti dall'estero. I 473 Comuni totalmente montani del Piemonte ospitano circa 563mila abitanti e occupano il 49% del territorio regionale. I nuovi arrivi non compensano però il calo naturale della popolazione: nel 2025 si sono registrate 2.713 nascite e 7.942 morti. Tra il 2021 e il 2026 la popolazione montana è diminuita dello 0,8%. Il rapporto segnala anche le difficoltà di accesso ai servizi: 192 Comuni montani non hanno scuole statali e 355 sono privi di sportelli bancari. A Torino, intanto, la popolazione è passata da 1.035.383 abitanti nel 1985 a 855.654 alla fine del 2025, quasi 180mila in meno. "Torino deve riconoscersi pienamente come città alpina. Non basta utilizzare la montagna per il turismo, lo sport o la promozione internazionale. Serve un patto economico, istituzionale e sociale tra la città e le valli, che metta al centro servizi, mobilità, filiere produttive, acqua, foreste, energia e opportunità per i giovani. La Città metropolitana, la Sala Rossa con il Sindaco di Torino - e non solo corso Inghilterra - deve rafforzare il proprio ruolo di raccordo, riconoscendo le Unioni montane come interlocutori fondamentali della programmazione", afferma Marco Bussone, presidente nazionale Uncem. "Il Piemonte ha bisogno delle sue montagne quanto le montagne hanno bisogno delle città. Nessuna politica regionale può ignorare il valore economico, ambientale e sociale di metà del territorio piemontese. La montagna non è il retroterra delle città. È parte della loro capacità di generare futuro. Questo deve diventare il fondamento di un nuovo patto territoriale", conclude Bussone.