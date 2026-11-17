FIANCO DESTR

Così è nato il fenomeno Vannacci. Sponsor, intrighi e passi falsi

Crosetto lo trasforma in un martire, Salvini se lo porta in casa e finisce per allevare un concorrente. Le avances dell'estrema destra e le contraddizioni. Il generale messo a nudo nel libro, documentato e al vetriolo, del giornalista torinese Francesco Bonazzi

Chi è davvero Roberto Vannacci? Un generale che ha scoperto la politica quasi per caso, un abile imprenditore delle paure degli italiani o il protagonista di un’operazione destinata a ridisegnare gli equilibri della destra? E soprattutto, come ha fatto un ufficiale pressoché sconosciuto al grande pubblico a trasformarsi, nel giro di pochi anni, in un personaggio capace di mettere in difficoltà persino chi lo aveva portato in Parlamento?

Le risposte sono meno scontate di quanto suggeriscano le apparizioni televisive, i comizi e le provocazioni sui social. A cercarle è Francesco Bonazzi in Adda venì Vannacci. Chi è davvero il Generale e perché una parte d'Italia lo aspetta (Aliberti editore). Un libro che ricostruisce la nascita del fenomeno, ne indaga le radici politiche e culturali e, soprattutto, prova a capire che cosa si nasconda dietro il personaggio pubblico.

Bonazzi, torinese, classe 1968, è un giornalista d’inchiesta di lungo corso. Ha lavorato all’Ansa e all’Espresso, è stato tra i fondatori del Fatto Quotidiano e ha firmato numerose inchieste su politica, finanza e poteri economici. Con Alto tradimento aveva ricostruito la parabola degli Agnelli-Elkann e il progressivo disimpegno industriale dall’Italia. Anche stavolta mette al servizio del racconto una scrittura tagliente, una notevole capacità di collegare fatti e personaggi e la salutare abitudine di non fermarsi alle versioni ufficiali.

Come si fabbrica un personaggio

La prima sorpresa è che Vannacci deve una parte della propria fortuna proprio a chi voleva fermarlo. Nell'agosto 2023, quando esplode il caso del Mondo al contrario, il generale è ancora un militare in servizio. Le polemiche sul libro, le accuse di razzismo e omofobia, la reazione del ministro della Difesa Guido Crosetto e i successivi provvedimenti disciplinari contribuiscono a trasformarlo in qualcosa di assai più redditizio, politicamente, di un autore controverso: un presunto perseguitato.

Bonazzi riassume il ruolo del ministro con una stilettata: Crosetto, scrive, «ne fa un martire prima punendolo e poi “promuovendolo”». Il generale matura, intanto, i requisiti pensionistici e lascia l’Esercito per buttarsi in politica, presentandosi come difensore della famiglia tradizionale e vittima del potere. È il paradosso che Bonazzi mette a fuoco: nel tentativo di arginare Vannacci, i suoi avversari hanno contribuito a costruirne la fortuna politica, offrendogli l’occasione di presentarsi come vittima di un sistema deciso a metterlo a tacere.

I corteggiatori del generale

Ma chi si accorge per primo del potenziale politico di Vannacci? Non soltanto Matteo Salvini. Il libro riporta alla luce i tentativi di avvicinamento da parte di esponenti dell’estrema destra, a cominciare da Roberto Fiore, leader di Forza Nuova.

C’è un episodio particolarmente rivelatore. Nell’agosto 2023 Fiore offre al generale una candidatura alle suppletive di Monza, nel seggio rimasto vacante dopo la morte di Silvio Berlusconi. Vannacci declina, ma successivamente i due si incontrano. Bonazzi liquida l’esito del colloquio con una battuta: «Il confronto non va male. Va malissimo». Il capo di Forza Nuova interroga il generale sulla Nato, sugli Stati Uniti e su Israele. E scopre che il suo interlocutore, pur incline alle provocazioni, non intende mettere in discussione le alleanze internazionali sulle quali ha costruito la carriera militare.

È un dettaglio che aiuta a comprendere il personaggio. Dietro la retorica incendiaria c’è un uomo che conosce perfettamente il peso degli equilibri internazionali e i limiti oltre i quali la provocazione rischia di diventare un ostacolo alla carriera politica.

Salvini alleva il concorrente

Il capitolo leghista è un’altra storia di calcoli sbagliati. Salvini vede in Vannacci una macchina da voti e gli offre la possibilità di misurarsi con il consenso elettorale. Ma il generale, una volta entrato nel circuito della politica, non si accontenta del ruolo di ospite. Bonazzi è impietoso con il leader del Carroccio, al quale attribuisce la trasformazione della Lega delle origini in «un partitone nazionale senz’anima». Il giudizio non riguarda soltanto la linea politica, ma anche la selezione della classe dirigente e il progressivo abbandono della questione settentrionale.

Il libro segue la progressiva emancipazione del militare dal suo sponsor, fino alla nascita di Futuro Nazionale. Nel frattempo racconta una Lega che ha smarrito le proprie radici, un gruppo dirigente attraversato da contraddizioni e un leader che finisce per ritrovarsi di fronte un concorrente cresciuto anche grazie alle sue scelte. Vannacci, nazionalista fino al midollo, riesce così a raccogliere consensi persino tra i nostalgici del vecchio Carroccio autonomista. A unirli non è certo il federalismo di Bossi, bensì l’insofferenza verso una Lega che, sotto la guida di Salvini, ha progressivamente rinnegato le proprie origini.

Il sovranista che guarda ai potenti

È però quando passa dalla biografia politica alle idee economiche che Bonazzi affonda maggiormente il bisturi. Perché il generale che si presenta come difensore del popolo, dei lavoratori e degli italiani dimenticati non appare affatto, nell’analisi dell’autore, un avversario dei grandi interessi economici.

Il libro esamina il programma di Futuro Nazionale, affidato al coordinamento dell’ex consigliere comunale leghista Lorenzo Gasperini, e ne ricostruisce i riferimenti culturali. Bonazzi definisce Gasperini «un abile sincretista», capace di combinare suggestioni della dottrina sociale cattolica, richiami alla destra storica e proposte economiche di diversa provenienza. Ne emerge un progetto nel quale l’identità nazionale occupa il centro della scena, mentre la promessa di protezione sociale convive con orientamenti economici che Bonazzi giudica favorevoli ai ceti più forti.

Qui si coglie una delle intuizioni più interessanti del volume: il linguaggio della ribellione non coincide necessariamente con una politica contro il potere. Anzi, può diventare uno strumento per conquistarlo senza modificarne gli assetti fondamentali.

Le paure che diventano voti

Il generale non inventa il disagio di una parte dell’Italia. Lo intercetta, gli dà un nome e individua dei responsabili. Immigrazione, sicurezza, trasformazioni culturali, perdita di prestigio sociale: Bonazzi analizza il modo in cui questi temi vengono organizzati in un racconto politico capace di parlare a chi si sente escluso o minacciato.

E non risparmia la sinistra, accusata di aver progressivamente smarrito il rapporto con i ceti popolari, lasciando scoperti proprio i terreni sui quali Vannacci costruisce il proprio consenso. È una delle parti più scomode del libro: per spiegare il successo del generale bisogna esaminare anche gli errori di chi lo combatte.

Oltre la maschera

Adda venì Vannacci non è un pamphlet scritto per confermare le convinzioni di chi detesta il generale. È un’indagine che ne ricostruisce la carriera, gli incontri, le convenienze e le idee, distinguendo la propaganda dal progetto politico. Bonazzi non nasconde il proprio giudizio severo, ma evita la scorciatoia della caricatura.

Il risultato è un libro che racconta non soltanto chi sia Vannacci, ma come sia stato possibile Vannacci. E lascia al lettore una domanda più inquietante delle provocazioni del protagonista: quanti altri personaggi potrebbero nascere dalle stesse paure, dagli stessi vuoti politici e dagli stessi errori? Il generale, dopo trecento pagine, appare assai meno misterioso. Il Paese che lo ha prodotto, forse, molto di più.