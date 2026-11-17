Lo Russo, il primo dicembre piano regolatore in Giunta

"Il primo dicembre dovremmo portare in Giunta il nuovo piano regolatore". A dirlo, nella diretta radio del martedì, il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, spiegando che, secondo l'iter previsto, "credo che entro gennaio, massimo primissime settimane di febbraio, finalmente avremo un piano. Ci siamo". Un piano regolatore, ricorda, "che ha al centro la dimensione del quartiere come area in cui ci sono tutti i servizi, compreso il commercio". A questo proposito ribadisce l'importanza del commercio di vicinato "che rappresenta un valore, ma vuol dire anche sicurezza, perché una serranda alzata, una luce accesa danno anche sicurezza. E io spero - aggiunge - che ci possa essere un cambiamento anche dal punto di vista normativo per poter incentivare e aiutare il commercio di vicinato". "È chiaro che nel mondo e nella società che cambiano, anche il commercio è chiamato alla sfida di riuscire ad adattarsi e trasformarsi, ma ribadiamo - conclude - che il commercio di vicinato è prioritario e costruire una pianificazione della città che lo vede come fattore anche di coesione sociale, è la vera sfida che abbiamo colto con il nuovo piano regolatore".