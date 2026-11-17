Torino-Lione, ministro Rixi ribadisce la necessità delle tratte di accesso

La Torino-Lione, con il completamento del tunnel di base e delle tratte di accesso sui due versanti, è stata tra i temi affrontati dal viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Edoardo Rixi nell'incontro a Parigi con il ministro francese dei Trasporti Philippe Tabarot, a margine del Forum Trasporti Italia-Francia 2026. Rixi ha ribadito la necessità di portare avanti l'opera e superare i ritardi che condizionano la mobilità transfrontaliera. Lo rende noto il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in un comunicato. Il confronto, si legge nella nota, ha riguardato anche il potenziamento della linea ferroviaria costiera Genova-Marsiglia, per la quale è stata confermata la necessità di individuare un quadro finanziario e operativo per procedere con progettazione e lavori. Sul traforo del Monte Bianco si è discusso di sicurezza, programmazione delle chiusure e continuità del traffico. Per il tunnel di Tenda è stata condivisa l'importanza di completare gli interventi, con un appuntamento previsto nei primi giorni di dicembre a Limone Piemonte. Affrontati anche il rilancio della Cuneo-Breil-Ventimiglia, il collegamento Nizza-Monaco-Ventimiglia e la ripartenza dell'Autostrada Ferroviaria Alpina. Tra gli altri temi, la revisione del sistema europeo Ets per il trasporto marittimo, con l'obiettivo di evitare aumenti dei costi per cittadini e imprese e tutelare i collegamenti con le grandi isole. Rixi e Tabarot hanno discusso inoltre della disponibilità di carburante per l'aviazione prodotto in Europa e delle politiche comunitarie per l'industria automobilistica.