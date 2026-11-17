Montaruli (FdI), a Torino ci sono docenti che baciano la mano ad Askatasuna

"Mi ero rallegrata della fine dell'occupazione di Palazzo Nuovo: è stata una parentesi pericolosa non solo per gli studenti a cui è stato precluso il diritto allo studio, ma anche per gli stessi occupanti che sono caduti dal tetto dell'edificio nel cuore della notte. Ieri tuttavia abbiamo assistito, al Campus Einaudi, ad un comizio anti-Meloni, autorizzato dal rettorato e anche da alcuni docenti. Evidentemente a Torino esistono insegnanti che baciano la mano ad Askatasuna, mentre altri difendono il diritto allo studio venendo aggrediti". Lo ha detto la deputata di FdI e vice-capogruppo alla Camera Augusta Montaruli, a margine dell'evento 'Il patto del caos. Antifà e islamisti nemici dell'Europa', commentando la fine dell'occupazione dell'Università di Torino e l'incidente che ha coinvolto due writers a Palazzo Nuovo. "Ieri l'istituto Santorre di Santarosa è stato oggetto di un'altra occupazione da parte della galassia dell'autonomia torinese: ci sono palesemente due pesi e due misure e noi stiamo dalla parte di studenti e docenti che difendono il diritto allo studio e il potersi esprimere senza violenza", ha sottolineato Montaruli.