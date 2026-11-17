LA SACRA RUOTA

La Borsa affonda Stellantis.

E c'è chi scommette contro

Settima seduta consecutiva in rosso, nuovo minimo storico e valore del gruppo sceso sotto i 10 miliardi. Gli analisti tagliano le stime, dieci fondi puntano su ulteriori ribassi. Intanto a Mirafiori, dopo cinque settimane di stop, annunciata la ripresa della produzione

Mentre a Mirafiori la produzione della Fiat 500 è ferma per la quinta settimana consecutiva, a Piazza Affari c'è una sola cosa che non si arresta: la caduta delle azioni. Stellantis continua a perdere pezzi, almeno in Borsa, e il suo valore è ormai precipitato sotto i 10 miliardi di euro. Una cifra che registra la sfiducia degli investitori nei confronti del colosso automobilistico controllato da Exor, la holding della famiglia Agnelli-Elkann, nonostante i tentativi di rilancio del nuovo amministratore delegato Antonio Filosa.

Anche oggi, martedì 17 novembre, il titolo viaggia in profondo rosso. Alle 11.07 viene scambiato a 3,288 euro, in calo del 2,7%, dopo aver toccato un nuovo minimo a 3,279 euro. È la settima seduta consecutiva di perdite: in poco più di una settimana le azioni hanno lasciato sul terreno oltre il 17% del loro valore. Dall’inizio dell’anno il tracollo supera addirittura il 65%. La capitalizzazione, cioè quanto vale complessivamente la società secondo i prezzi di mercato, è scesa attorno ai 9,5 miliardi.

Gli analisti vedono ancora nero

A peggiorare il clima è arrivata una nuova bocciatura da parte di Oddo BHF, banca d’affari franco-tedesca che ha abbassato il proprio giudizio da neutral a underperform: in sostanza, ritiene che le azioni possano fare peggio del mercato. E soprattutto ha tagliato da 4,50 a 3 euro il prezzo obiettivo, ossia il valore che stima per il titolo.

Il 29 ottobre Oddo aveva già ridotto la propria valutazione da 5,50 a 4,50 euro. In meno di tre settimane, dunque, le sue aspettative su Stellantis sono peggiorate del 45%. A preoccupare gli analisti non è soltanto quante automobili il gruppo riuscirà a vendere, ma soprattutto quanto potrà guadagnare su ciascuna vettura, mentre aumentano i costi di produzione.

I fondi che guadagnano

Se gli azionisti perdono, c’è chi punta a fare affari proprio sulla caduta. Secondo le ultime comunicazioni disponibili alla Consob, sono dieci gli investitori finanziari con posizioni ribassiste dichiarate su Stellantis, per un totale equivalente al 9,54% del capitale, circa 900 milioni di euro ai prezzi attuali. Il meccanismo è relativamente semplice: questi operatori vendono azioni prese in prestito, contando di ricomprarle successivamente a un prezzo inferiore. Se la quotazione scende, possono guadagnare la differenza. Se invece risale, rischiano di perdere denaro.

Il più esposto è il fondo britannico Marshall Wace, che ha progressivamente aumentato la propria scommessa fino al 2,11% del capitale. Seguono Jericho Capital (1,26%), KGH (1,12%) e Jupiter Asset Management (1,08%). Nella pattuglia figurano anche Two Sigma, Arrowstreet, Kintbury, Ilex, Woodline e Citadel. Non è la prova di un attacco concertato alla società, ma certamente un segnale: una parte consistente della grande finanza internazionale continua a ritenere possibile un ulteriore peggioramento delle quotazioni.

Le manovre delle banche americane

Sul versante opposto, almeno in apparenza, si muovono tre giganti di Wall Street: Morgan Stanley, Goldman Sachs e Bank of America. Le comunicazioni depositate presso le autorità di vigilanza attribuiscono loro esposizioni equivalenti, complessivamente, al 16,94% del capitale di Stellantis.

Morgan Stanley ha dichiarato il 6,9%, Goldman Sachs il 5,06% e Bank of America il 4,98%. Ma attenzione: non significa che abbiano acquistato quasi il 17% delle azioni della società. Le dichiarazioni si riferiscono a date diverse e comprendono anche strumenti finanziari, contratti e diritti condivisi. Nel caso di Goldman Sachs, soltanto lo 0,04% riguarda partecipazioni effettive, mentre il grosso dell'esposizione è costituito da strumenti derivati. Parlare di una scalata americana sarebbe dunque fuorviante.

C’è poi chi ha preferito uscire di scena. Soros Fund Management, la società d’investimento legata a George Soros, ha azzerato nel terzo trimestre la propria partecipazione. Si trattava comunque di appena 132.828 azioni, per un valore di circa 762mila dollari a fine giugno: una posizione modesta, liquidata prima delle ultime batoste.

Il problema è nelle fabbriche e nei conti

Dietro i numeri della finanza resta la questione industriale. Nel terzo trimestre Stellantis ha registrato 37,6 miliardi di ricavi, ma un risultato operativo rettificato di appena 256 milioni, pari allo 0,7% del fatturato. Il bilancio trimestrale si è chiuso con una perdita netta di 453 milioni e, soprattutto, con un flusso di cassa industriale negativo per circa 4 miliardi: significa che l’attività industriale, considerando anche gli investimenti, ha assorbito molti più soldi di quanti ne abbia generati.

Filosa assicura che la cura comincia a produrre risultati e conferma l’obiettivo di tornare a generare cassa nel 2027. Ma proprio nei giorni scorsi, all’assemblea dell’Anfia a Milano, ha avvertito che nel 2027 e probabilmente anche nel 2028 l’aumento dei prezzi di materie prime, semiconduttori e componenti elettronici potrebbe comportare costi aggiuntivi nell’ordine di miliardi di euro.

Da Mirafiori arriva intanto una buona notizia, dopo cinque settimane di fermo produttivo. Lunedì 23 novembre riprenderà il lavoro alle Carrozzerie, sulle linee della Fiat 500 elettrica e ibrida. Uno stop particolarmente lungo, attribuito dall’azienda alla mancanza di componenti, che ha interessato, sia pure per periodi più brevi, anche altri reparti. Nel polo torinese lavorano complessivamente circa 1.400 addetti. La ripartenza è certamente un segnale positivo, ma cinque settimane di inattività pesano su uno stabilimento che da tempo attende un rilancio industriale stabile.

Il mercato, insomma, non sembra disposto a concedere altro credito sulla parola. Vuole vedere automobili prodotte e vendute, margini recuperati e denaro che torni a entrare nelle casse del gruppo. A Mirafiori, lunedì prossimo, si rimetteranno in moto le linee. In Borsa, invece, il motore delle vendite continua a girare a pieno regime.