Terzo Valico, incontro per cantieri nell'Alessandrino

Incontro, oggi in videocollegamento, tra sindacati e impresa Seli Overseas per fare il punto sull'attuale quadro occupazionale e sulle prospettive operative a breve termine legate ai lavori del Terzo Valico nell'Alessandrino. La società - come spiegato in una nota di Fillea Cgil - ha confermato che le criticità alla base del blocco delle attività non sono state ancora superate. Il contenzioso aperto tra Cociv e Rete Ferroviaria Italiana rimane, infatti, irrisolto, continuando a paralizzare l'avanzamento delle opere e a compromettere la piena operatività dei siti produttivi. Per attenuare l'impatto economico e sociale derivante dal ricorso alla cassa integrazione, Seli Overseas ha comunicato la decisione di ricollocare temporaneamente - indicativamente fino a fine anno - circa 140 lavoratori nel cantiere di Serravalle Scrivia. Saranno impiegati su commesse e lavorazioni già contrattualizzate, garantendo così continuità occupazionale e salariale in attesa di una soluzione complessiva della vertenza. Il sindacato accoglie con cautela la misura, "valutandola come un intervento strettamente tampone che - sottolinea Paolo Conte, segretario provinciale Fillea - non risolve il problema in maniera definitiva. Durante l'incontro abbiamo avanzato richieste precise a tutela di tutto il personale coinvolto. Abbiamo chiesto formalmente all'azienda di farsi carico di eventuali situazioni particolari o fragilità individuali legate anche ai disagi degli spostamenti. Abbiamo ribadito la necessità di garantire la massima trasparenza ed equità gestionale attraverso il rigoroso rispetto del principio di rotazione tra tutti i lavoratori". In particolare, nei cantieri di Radimero e Vallemme la situazione permane in totale stallo e le attività restano ferme. "È indispensabile e non più rinviabile un intervento urgente da parte delle istituzioni, affinché si sblocchi il contenzioso tra Cociv e Rfi e si garantisca l'immediata ripartenza dei lavori. Si eviti che questa crisi si estenda agli altri cantieri dell'opera".