Pm chiede otto anni per Burlò, imprenditore già detenuto in Venezuela

Otto anni di carcere la condanna chiesta dalla procura di Torino per Mario Burlò, l'imprenditore piemontese rimasto detenuto in Venezuela per oltre un anno e liberato all'inizio di gennaio del 2026. Il processo, che è collegato a quello sul crac della Auxilium, storica società di pallacanestro dichiarata fallita nel 2019, riguarda le società di un gruppo a lui riconducibile e, in particolare, attività comprendenti presunte pratiche di accolli e compensazioni indebite di crediti: il pm Mario Bendoni ha parlato di un vero e proprio "sistema Burlò" sostenendo che "l'architettura dell'intero gruppo era fondata su un meccanismo illecito". Il magistrato ha chiesto la confisca di 5,5 milioni e la condanna di altri imputati.