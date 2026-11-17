Scorporo Regina Margherita-Sant'Anna, sindacati medici disertano tavolo

Cinque sindacati della dirigenza medica non parteciperanno al tavolo regionale di domani sullo scorporo degli ospedali Regina Margherita e Sant'Anna dalla Città della Salute di Torino. Lo annunciano in una nota unitaria Federazione Cimo-Fesmed, Anaao-Assomed, Aaroi-Emac, Cisl Medici e Uil Fpl Medici, che chiedono alla Regione Piemonte di fornire prima dell'incontro i dati relativi ai fondi contrattuali e alla riassegnazione del personale. La decisione è stata comunicata all'assessore regionale alla Sanità Federico Riboldi, al direttore della Sanità Antonino Sottile e al dirigente Mario Raviola, con una nota inviata per conoscenza anche al presidente della Regione Alberto Cirio. "Diciamo no a un confronto senza dati", affermano le cinque sigle, secondo le quali l'incontro del 9 novembre si è svolto senza che fosse stata trasmessa alcuna documentazione preventiva. I sindacati riferiscono che soltanto il 12 novembre sono arrivate via Pec alcune diapositive con un cronoprogramma. "Troppo poco, e troppo tardi", sostengono, esprimendo preoccupazione per l'accelerazione del progetto, che dovrebbe portare all'avvio della nuova azienda il primo gennaio. Alcune delle organizzazioni hanno inoltre inviato una formale diffida. Al centro delle contestazioni ci sono i criteri di scorporo dei fondi contrattuali e quelli per la riassegnazione dei medici dei due ospedali. Le organizzazioni chiedono un'informazione preventiva scritta, con dati e documenti, e soltanto successivamente la convocazione formale del tavolo, con un congruo preavviso. Sollecitano anche la partecipazione personale di Riboldi e Cirio. "Siamo pronti a confrontarci, con spirito costruttivo, non appena il tavolo sarà regolarmente attivato", precisano i sindacati, che si riservano ulteriori iniziative a tutela dei medici coinvolti nella riorganizzazione.