Cirio, "rischio di divario Ia tra territori"

Evitare che l'intelligenza artificiale crei un nuovo divario tra i territori europei, con le amministrazioni più avanzate capaci di sviluppare soluzioni innovative e quelle più piccole e meno attrezzate che rischiano di restare indietro. È l'appello lanciato da Alberto Cirio, presidente della Regione Piemonte e membro del Comitato europeo delle Regioni, intervenendo all'Ai Apply Summit in corso a Bruxelles. "La sfida non è semplicemente creare più progetti pilota sull'Ia, ma rendere trasferibili le soluzioni di successo, in modo che possano essere adottate anche dalle amministrazioni che non hanno le stesse risorse dei territori pionieri", ha osservato Cirio. Per questo, ha aggiunto, servono piattaforme comuni, scambio di competenze e standard condivisi, oltre a strumenti europei di assistenza tecnica che riducano i costi e i rischi dell'adozione. "Il sostegno dell'Ue - ha sottolineato - non dovrebbe limitarsi a finanziare lo sviluppo di nuove soluzioni, ma dovrebbe anche aiutare le amministrazioni ad adottare strumenti già testati e comprovati altrove". "Se i fondi europei sostengono soltanto il primo progetto pilota, rischiamo di creare isole di eccellenza. Se finanziano anche la replicazione e la diffusione, possiamo trasformarle in una rete europea di soluzioni condivise".