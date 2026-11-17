ECONOMIA DOMESTICA

Il Piemonte cresce un po' (0,8%), produzione industriale ai minimi

Bankitalia registra una ripresa sostanzialmente in linea con il Nord, ma con le fabbriche ancora lontane dai livelli di qualche anno fa. Export e turismo sostengono l'economia, mentre gli investimenti languono, i profitti si assottigliano e gli occupati calano - RAPPORTO

Non è il Piemonte a procedere più lentamente del resto del Nord. Semmai è tutto il Nord a muoversi con velocità modesta, tra qualche accelerazione e parecchia prudenza. Lo 0,8% di crescita registrato dalla Banca d’Italia nel primo semestre del 2026 colloca la regione appena sotto la media nazionale e settentrionale, entrambe allo 0,9%. L’Emilia-Romagna e la Lombardia arrivano attorno all’1%, Liguria e Friuli-Venezia Giulia allo 0,9%, mentre il Veneto si ferma allo 0,7%. Nessuna distanza abissale, insomma. Né un primato da celebrare, né una particolare débâcle da giustificare.

È quando dai decimali della crescita si passa alla consistenza dell’apparato produttivo che il rapporto di Bankitalia diventa più interessante. L’industria piemontese produce ancora su livelli tra i più bassi dell’ultimo decennio, gli investimenti restano contenuti e la redditività delle imprese peggiora. Il recupero esiste, ma parte da valori talmente depressi da rendere poco significative, prese isolatamente, alcune percentuali positive.

La ripresa industriale vista da vicino

Nel primo semestre la produzione manifatturiera è tornata a salire, sostenuta dall’alimentare, dal tessile, dall’elettronica e soprattutto dai mezzi di trasporto. Gli impianti sono utilizzati per poco più del 75% della loro capacità. Poi, nei mesi estivi, è arrivata una nuova flessione rispetto al secondo trimestre.

Emblematico quanto arcinoto il caso dell’auto. Nel polo torinese sono state prodotte circa 36mila vetture, contro le 15.300 del primo semestre 2025. Un aumento superiore al 130%, che cambia però significato quando si ricorda che nel biennio 2022-2023 se ne realizzavano mediamente 50mila ogni sei mesi. Il confronto con l’anno peggiore rischia dunque di abbellire una situazione industriale ancora assai compromessa.

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Il conto salato dell’energia

A complicare le cose sono tornati i rincari delle materie prime e soprattutto dell’energia. Oltre l’80% delle aziende intervistate dalla Banca d’Italia segnala un aumento dei costi di acquisto; due terzi dichiarano di averne subito conseguenze negative sui margini. Il 72% delle imprese prevede di chiudere il 2026 in utile. Una maggioranza ancora ampia, ma è la percentuale più bassa dal 2020, l’anno della pandemia. Un indicatore che racconta quanto il recupero dei volumi produttivi non si traduca automaticamente in un miglioramento dei bilanci.

In questo contesto gli investimenti procedono con cautela: il 76% delle imprese ha confermato i programmi formulati a fine 2025, il 14% li ha ridimensionati. E oltre sette aziende su dieci dichiarano disponibilità liquide più che sufficienti o abbondanti per le necessità operative. Non una contraddizione, ma il segno di decisioni condizionate dall’incertezza sui costi e sulla domanda futura.

All’estero si vende. Non tutti, però

Tra i risultati migliori c’è quello delle esportazioni, aumentate del 6% in valore e del 4,1% in termini reali, più della media nazionale e settentrionale. L’automotive recupera il 18,4%, mentre alimentare, gioielleria, metallurgia, componentistica e chimica continuano a espandere le vendite.

I macchinari restano deboli e l’aerospazio perde quasi un terzo dell’export, anche per la particolare distribuzione temporale delle grandi commesse. Francia, Spagna, Svizzera e Cina sostengono la domanda; il mercato statunitense continua invece a contrarsi. La geografia delle esportazioni piemontesi si sta modificando, con risultati molto diversi da settore a settore.

Il credito diseguale

I finanziamenti bancari alle imprese tornano ad aumentare: +1% a giugno, con un’accelerazione al 2,8% ad agosto. Ma il denaro affluisce prevalentemente alle aziende medio-grandi e ai servizi, mentre continuano a diminuire i prestiti alle piccole imprese, alla manifattura e alle costruzioni.

La differenza si ritrova anche nella qualità del credito. L’incidenza dei prestiti deteriorati scende complessivamente al 4% per le imprese, mentre tra quelle più piccole sale dal 5,6 al 5,9%. È soprattutto nella dimensione aziendale, dunque, che si misura la diversa capacità di affrontare questa fase.

Meno lavoro, anche con meno disoccupati

Sul mercato del lavoro il segnale è decisamente negativo. Dopo nove semestri consecutivi di crescita, gli occupati diminuiscono dell’1,2%, mentre aumentano dello 0,6% in Italia e dello 0,5% nel Nord. La contrazione interessa soprattutto l’industria.

Scende anche il tasso di disoccupazione, al 5,7%, ma insieme si riduce la partecipazione al mercato del lavoro: diminuiscono cioè anche le persone che cercano un impiego. Nei primi quattro mesi il saldo delle posizioni dipendenti rimane positivo, ma quelle nette a tempo indeterminato passano da 12.458 a 10.925.

La cassa integrazione e i fondi di solidarietà registrano una riduzione del 30,3% delle ore autorizzate, che restano comunque 27,1 milioni nel semestre. Il loro peso sull’occupazione dipendente continua a superare sia la media nazionale sia quella settentrionale.

Il turismo cresce, i cantieri incassano il Pnrr

A sostenere l’economia sono anche i servizi, in particolare quelli tecnologici e turistici. Nei primi otto mesi i pernottamenti aumentano di oltre il 5%, mentre il traffico passeggeri negli aeroporti piemontesi sale del 16,3%, assai più della media nazionale.

Le costruzioni mantengono livelli di attività elevati, con un contributo rilevante delle opere pubbliche. A giugno i pagamenti per interventi del Pnrr localizzati in Piemonte avevano raggiunto 7,7 miliardi, circa il 70% delle risorse stanziate. Nei primi otto mesi la spesa per investimenti degli enti territoriali è cresciuta del 12%. Il Piano continua quindi ad avere un peso concreto sull’attività economica regionale, soprattutto nell’edilizia.

Le famiglie fanno i conti con l’inflazione

Il reddito disponibile aumenta del 3%, ma in termini reali, cioè sottraendo l’effetto dei rincari, la crescita si riduce allo 0,7%. L’inflazione è arrivata a settembre al 4,2%, alimentata soprattutto dai prezzi dell’energia, dai carburanti e dalle utenze domestiche. I consumi crescono appena dello 0,8%, contro l’1,1% del Nord e dell'Italia.

Più vivace il mercato immobiliare: le compravendite aumentano del 4,3% e i prezzi delle abitazioni di quasi il 4%, con Torino al +6,2%. Nel semestre sono stati erogati nuovi mutui per 1,7 miliardi, quasi l'8% in più rispetto all’anno precedente.

Le incognite dietro le previsioni

Le imprese intervistate da Bankitalia guardano ai prossimi mesi senza particolare pessimismo. Il 55% prevede ricavi sostanzialmente stabili e circa il 30% un aumento tra la fine del 2026 e l’inizio del 2027.

Il rapporto non descrive dunque un Piemonte sull’orlo della recessione, né un’economia particolarmente penalizzata rispetto alle altre regioni del Nord. Descrive piuttosto una crescita modesta, comune a buona parte del sistema produttivo settentrionale, che in Piemonte si accompagna a una debolezza industriale ormai persistente.

Il problema non è tanto quello zero virgola di differenza con Lombardia ed Emilia-Romagna. È che, dopo anni di contrazione della produzione manifatturiera, anche una ripresa statisticamente apprezzabile non basta ancora a riportare le fabbriche sui livelli di attività di qualche anno fa. E il 2026, almeno per ora, non sembra destinato a cambiare questa situazione.