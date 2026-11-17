Il Monferrato si presenta unito, "Sette territori, una voce"

"Sette territori, una voce". Il Monferrato si presenta al Paese mettendo attorno allo stesso tavolo istituzioni, informazione e imprese. L'obiettivo è leggere i dati, collegare le competenze e individuare scelte capaci di trasformare le eccellenze locali in valore condiviso. Domani dalle 10, nella Sala del Broletto della Fondazione Cassa di Risparmi di Alessandria, Il Piccolo presenta con ANSA il secondo rapporto economico 'Monferrato 2026'. Una mattinata di analisi per dare sostanza al 'Made in Monferrato', costruendo relazioni fra settori e protagonisti dello sviluppo in diretta su ANSA.it per portare il confronto oltre i confini locali. Il programma prevede i saluti del presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria Paolo Arrobbio, del direttore e dell'amministratore delegato dell'ANSA Luigi Contu e Stefano De Alessandri. Nel primo panel, dal titolo 'La forza di fare impresa: numeri, esperienze e prospettive', il direttore de Il Piccolo Marcello Feola presenta il rapporto, con il contributo del professor Roberto Baldassarri, con l'obiettivo di interpretare le prospettive economiche e individuare le opportunità del territorio. Protagonisti del secondo panel - 'Costruire il futuro: investimenti, visione e opportunità per il Monferrato' - la Fondazione Cra, con il presidente Arrobbio impegnato ad illustrare la strategia dell'ente per sostenere gli investimenti e i progetti in grado di favorire la crescita e valorizzare il territorio. Alla tavola rotonda 'Dare valore al futuro: lusso, identità e innovazione per la crescita del Monferrato' sono invece previsti gli interventi di Alessandro Gandolfo, ad di Codelfa e Gestione Cittadella, Fabio Ventura, ad di Tomato Farm, Giovanna Navassa, Gm di Nordelaia Resort&Restaurant, Matteo Migani, Gm di Serravalle designe Outlet McArthurGlen, Michela Marenco, contitolare di Marenco Vini, e Riccardo Todoerti, fondatore e titolare di Plus Valenza-Banco Metalli Preziosi. Esperienze differenti, chiamate a riconoscere interessi comuni e possibilità di collaborazione. È il senso del 'Sistema Monferrato', promosso da Il Piccolo nella rete di Gem 1925: collegare Alessandria, Acqui Terme, Casale Monferrato, Novi Ligure, Ovada, Tortona e Valenza attraverso una visione condivisa. Perché il futuro del territorio dipende anche dalla capacità di dare continuità al dialogo e trasformarlo in progetti concreti.