Askatasuna, pm chiede 12 condanne per "azioni violente No Tav"

Dodici condanne sono state chieste dalla procura di Torino al termine di un processo originato da uno stralcio della maxi inchiesta "Sovrano" sul centro sociale Askatasuna. Al vaglio del tribunale sono stati portati episodi avvenuti tra 2020 e il 2021 durante le dimostrazioni No Tav contro i cantieri della nuova ferrovia ad alta velocità Torino Lione in Valle di Susa. Le pene proposte dalla pm Manuela Pedrotta spaziano dai 19 agli 8 mesi di reclusione. Il magistrato ha parlato di "azioni violente perfettamente organizzate". Fra gli imputati compaiono Giorgio Rossetto, considerato una figura spicco dell'Autonomia in Italia, e Andrea Bonadonna, militante storico di Askatasuna. Il primo dei difensori intervenuti in aula, l'avvocato Danilo Ghia, si è detto "esterrefatto, basito e sconcertato" dall'intervento del pm: "A carico del mio assistito (un uomo residente in Valle di Susa - ndr) non c'è nulla se non l'intercettazione di un colloquio fra altre persone e una foto di lui che partecipa a un'assemblea. Il momento che stiamo vivendo è grave: si sta cercando di condannare ogni forma di dissenso. Ma è altrettanto grave che è una procura della Repubblica chiedere la condanna di un imputato senza alcun elemento".